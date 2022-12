Único proponente para nueva tecnología en manejo de residuos responde a críticas

La empresa Vitalogic RSU es la única empresa proponente en el proceso licitatorio para operar una nueva tecnología en el manejo de basuras en Bucaramanga por 30 años y a pesar de esta situación la empresa de aseo EMAB continúa con el cronograma.



Este hecho ha generado críticas desde la Asamblea de Santander, por parte del diputado Edgar Suárez, quien asegura que es una empresa nueva, que tiene solo un capital de 6 millones de pesos y que está aplicando para ganarse una licitación de 250 millones de dólares.



Ante estas críticas la empresa el gerente de Vitalogic RSU, José Manuel Hormanza señaló a BLU Radio que hay desconocimiento en muchos aspectos de la licitación.



“Vitalogic RSU es una unión temporal de 3 empresas. La primera es una empresa estadounidense como músculo financiero que fue fundada en mayo de 1995 y tiene unos activos de más de 29 millones de dólares. Otra empresa que opera en Georgia que fundada en octubre de 2005 que es la representante de la tecnología, y una tercera empresa que está en Panamá que fundada en 2007. Todas tienen más de 10 años de experiencia y con soporte financiero importante y con capital de 60 millones de pesos y no 6 como se ha dicho anteriormente”, señaló Hormanza.



También indicó que su oferta tiene un apalancamiento con una banca de inversión importante en Estados Unidos por 250 millones de dólares.



“Entregamos en la propuesta el documento que está apostillado en Nueva York que garantiza este dinero para el desarrollo del proyecto y Bucaramanga no pondrá un solo peso. Vamos a garantizar que vamos a otorgar un valor menor por la tarifa que se cobra actualmente a la Emab. Hemos ofrecido un descuento del 13% a la EMAB sobre el valor del tarifa que es de $ 25.500 y nosotros vamos a cobrar $22.500”, añadió el gerente de Vitalogic RSU.



Frente a las críticas por garantías, también señaló que aunque las condiciones piden que se expida una garantía de seriedad de la oferta, no debe ser una póliza especial de seguros, por eso, decidieron presentar una póliza de fianza.



“Si por alguna razón nosotros incumplimos, pues la empresa internacional Afiancol tiene 3 días para hacer el pago de indemnización, cosa que no ocurre con una póliza de seguros”, agregó.



Finalmente manifestó que el objetivo de la licitación será que la ciudad no pierda la oportunidad de operar una tecnología que sea amigable con el medio ambiente.



