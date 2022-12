Mosquitos no transmiten el coronavirus

El coronavirus no se puede transmitir con las picaduras de un mosquito común ni del mosquito tigre, según los resultados preliminares de un estudio llevado a cabo por el Instituto Superior de Sanidad italiano (ISS), en colaboración con el Instituto Zooprofiláctico Experimental de las Venecias.

Según la investigación, realizada por un equipo de entomólogos y virólogos, una vez que el virus entra al cuerpo del mosquito a través de sangre infectada, "no es capaz de reproducirse" ni de volver a ser inoculado en otra persona a través de la picadura, informó el ISS en un comunicado.

Por el momento, se trata de una hipótesis teórica basada en los primeros resultados del estudio, aunque en breve se publicarán los datos definitivos y la evidencia física para que la investigación pueda ser replicada por otros científicos.

De este modo,

el Sars-Cov-2 sería diferente a otros virus que sí se transmiten a través de los mosquitos y que provocan enfermedades como el dengue o la fiebre amarilla.

Hasta ahora, la pandemia del COVID-19 ha causado en Italia 239.706 contagios y han muerto 34.678 personas, mientras que los últimos datos de ayer mostraron un repunte, con 296 nuevos contagios y 34 fallecidos, los números más altos en una semana.

¿Qué dicen en Colombia?

El más reciente estudio publicado por la revista Scientific Reports afirmó que, incluso “bajo extremas circunstancias”, el virus es incapaz de replicarse en los mosquitos y, por ende, es improbable su propagación, incluso si el mosquito se alimenta de sangre de una persona infectada con el virus.

José Alejandro Mojica, médico pediatra e infectólogo de la Subdirección de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, afirmó que esto incluso si los mosquitos se alimentan de la sangre de personas contagiadas y con presencia virus.

“La falta de replicación viral, impediría la posibilidad de transmisión biológica a un nuevo huésped y rarifica lo que la OMS afirma, sobre que no ha habido evidencia de transmisión del covid-19 por artrópodos que succionan sangre como los mosquitos”, dijo Mojica

El análisis por el cual los llevó a esa conclusión fue someter a tres de las especies de mosquitos que más capacidades tienen de infección a las personas alrededor del mundo: Aedes aegypti, Ae. Albopictus y el Culex quinquefasciatus, a la técnica de inoculación intratorácica de estos vectores con el virus SARS-CoV-2 que produce el COVID-19.

Y se demostró que una vez pasadas 24 horas del procedimiento, no se detectó rastro del virus en las glándulas salivares, ni evidencia de actividad viral en intestinos de los 277 mosquitos, lo que sugiere una rápida pérdida de infectividad y la falta de replicación del virus después de la inyección.

“Además, describe la investigación, que al cabo de dos horas recuperaron los agentes infecciosos de 13/15 mosquitos y dos de ellos ya no tenían el virus, y con una gran posibilidad de haber perdido la inefectividad en el período de retención”, agregó Mojica.

La única excepción en la recolección de los virus de un total de 48 mosquitos analizados, fue la de encontrar virus infecciosos recogidos a las 24 horas luego de la inoculación, solo en uno de ellos, de la familia Ae Albopictus, que contenía la misma carga viral correspondiente a la inoculada en un principio