Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Miguel Uribe Turbay: Muerte, legado político y reacciones en Colombia y el mundo
Noticias del día - Miguel Uribe Turbay: Muerte, legado político y reacciones en Colombia y el mundo

El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció a los 39 años tras un atentado en Bogotá. Su partida deja luto en Colombia y provoca reacciones de expresidentes, líderes internacionales y ciudadanos.

