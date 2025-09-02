Publicidad

Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Nueva reforma tributaria en Colombia: más impuestos para recaudar $26,3 billones
Noticias del día - Nueva reforma tributaria en Colombia: más impuestos para recaudar $26,3 billones

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó ante el Congreso una ambiciosa reforma tributaria que busca financiar el presupuesto nacional de 2026. La iniciativa incluye aumentos en renta para personas naturales, mayores cargas a sectores como banca, petróleo y carbón, IVA para combustibles, turismo extranjero, software y hasta boletas de conciertos superiores a $500.000.

