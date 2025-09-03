Publicidad

Blu Radio  / Bumbox  / Noticias del día - Plenaria en pausa: la elección del nuevo magistrado de la Corte se enfría
Noticias del día - Plenaria en pausa: la elección del nuevo magistrado de la Corte se enfría

La plenaria del Senado tenía previsto escoger al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, pero la votación quedó en suspenso. Mientras las bancadas negocian apoyos y los candidatos permanecen a la expectativa, la demora refleja la tensión entre intereses políticos y la urgencia de renovar la Corte. El retraso no solo prolonga la incertidumbre institucional, también abre espacio para nuevos cálculos en el pulso de mayorías.

Noticias del día

Corte Constitucional