Titulares deportivos - Millonarios y una noche de Copa Colombia

En medio de la creciente violencia en el sur del país, el equipo negociador del Gobierno vuelve a la capital para entregar al presidente Gustavo Petro un reporte sobre los avances y tropiezos de la mesa instalada en Caquetá. El informe definirá los próximos pasos en la apuesta por la “paz total” y busca responder a las comunidades que reclaman garantías frente a la persistencia de ataques y hostigamientos.