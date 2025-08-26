Titulares deportivos - Millonarios y una noche de Copa Colombia

En medio de la creciente violencia en el sur del país, el equipo negociador del Gobierno vuelve a la capital para entregar al presidente Gustavo Petro un reporte sobre los avances y tropiezos de la mesa instalada en Caquetá. El informe definirá los próximos pasos en la apuesta por la “paz total” y busca responder a las comunidades que reclaman garantías frente a la persistencia de ataques y hostigamientos.
Venezuela refuerza la frontera con 15.000 militares mientras Interpol emite circular roja contra exfuncionarios colombianos por corrupción. Además, Álvaro Uribe renuncia a la prescripción de su proceso judicial, el Gobierno plantea un alza en el costo de la energía, Ecopetrol asume proyectos tras la salida de Shell y sigue la búsqueda de la niña Valeria Afanador en Cajicá.
En Cali, cientos de ciudadanos se reunieron en misas y velatones para rechazar la violencia y rendir homenaje a las víctimas del reciente ataque. Con camisas blancas, velas y mensajes de esperanza, la comunidad envió un mensaje de unidad y paz en medio de la tragedia que enluta al Valle del Cauca.