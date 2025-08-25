Titulares Deportivos - Vuelve el Liverpool y la Premier League

El Gobierno de Nicaragua otorgó asilo político a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y del DNI, vinculado al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Cancillería de Colombia envió una nota diplomática solicitando reconsiderar la decisión, pues González enfrenta imputaciones por cohecho, lavado de activos y peculado. Con esta medida, la solicitud de extradición del Gobierno colombiano pierde fundamento, lo que podría tensar las relaciones bilaterales entre Bogotá y Managua.