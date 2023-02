¿Cuáles son las 'banderas rojas' al iniciar una relación?: Casa Blu, programa completo 4 de febrero

Es importante elegir de forma correcta la persona que estará a lo largo de la vida, pues aquellos que son tóxico y/o agresivos presentarán problemas con el paso del tiempo.

La psicóloga Claudia Mejía López, en diálogo con Casa Blu, habló de las señales y alertas que se deben tener en cuenta a la hora de iniciar una relación.

“Necesitamos identificar si tenemos niveles autoestima bajo y saber vivir sin este tipo de personas (…) Hay diferentes tipos de personas tóxicas: el que echa la culpa constantemente, la ley del no merecimiento, siempre no se merecen esto o aquello, necesitan demostrar que están sufriendo; la culpa, es la rabia con uno mismo: me sacrifique por ti y esto viene desde una crianza desde la infancia; está el psicópata y el agresivo, el segundo es una persona que no tiene autoestima y el primero, con los casos que hemos vivido, ellos no tienen culpa ni angustia, no tienen limites, dicen todo lo que piensan sin remordimientos”, explicó la psicóloga

Por otro lado, Andrea Palencia, líder territorial de Salud y Nutrición de Unicef, se refirió a la campaña “Nutrir la vida” que busca prevenir el exceso de peso en la población infantil en Colombia.