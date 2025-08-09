Educar sin miedo: La Psicóloga Mariana Capurro, nos enseña a criar con amor y límites

En el programa Casa Blue, la psicóloga especializada en infancia y neuropsicología Mariana Capurro compartió consejos para transformar la manera en que los padres educan a sus hijos. Autora de un libro sobre crianza respetuosa de cero a seis años, Capurro propone dejar atrás los métodos basados en gritos, castigos y amenazas, para apostar por una educación centrada en el amor, el respeto y la empatía.

“La clave está en ponernos a la altura de los niños, entender cómo ven el mundo y no pretender que asuman nuestras urgencias adultas”, señaló desde Barcelona. Según Capurro, las mañanas suelen ser momentos de tensión para muchas familias, especialmente cuando los padres están apresurados y los hijos no comprenden la noción de horarios.

Uno de los errores más comunes, afirma, es confundir respeto con permisividad. “Los niños necesitan límites para sentirse seguros y desarrollar una autoestima fuerte. Poner límites no implica faltar al respeto ni usar la violencia verbal o física”, explicó.

Como educar con amor y limites, foto referencial Foto: Generada con ImageFX

Frente a los momentos de caos, donde el estrés y las múltiples tareas diarias desbordan a los padres, Capurro recomienda priorizar el autocuidado, evitar comparaciones con otras familias y aceptar que no todos los días serán perfectos. “No podemos llegar a todo. Lo importante es hacerlo lo mejor que podamos, aprender nuevas herramientas y no aspirar a lo imposible”, agregó.

En cuanto al castigo, Capurro fue enfática: funciona a corto plazo, pero no educa para el futuro. “Si un niño deja de hacer algo solo por miedo, lo retomará cuando no haya vigilancia. Lo esencial es que entienda por qué una conducta es adecuada o no, y que aprenda de las consecuencias naturales de sus actos”, sostuvo.

Finalmente, invitó a las familias a ver en los errores una oportunidad de enseñanza y a construir un estilo de crianza coherente entre ambos padres para evitar mensajes contradictorios. A través de sus redes sociales Permiso para educar, Capurro comparte consejos prácticos para acompañar a los hijos en un entorno de respeto mutuo.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí: