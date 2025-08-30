Tecnología y tradición, evolucionar y sanar: Casa Blu del 30 de agosto de 2025

Publicidad

Valeria Afanador
Convocatoria Selección Colombia
Liberación de militares
Harold Aroca

Haga de su casa un hogar en Casa Blu este sábado, 30 de agosto de 2025.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 30, 2025 02:15 p. m.

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 30 de agosto de 2025:

  • Maite Llamas, directora de la Clínica de Resort, habló sobre cómo los videojuegos se convierten en una pesadilla para los padres y afectan 
  • Merce Villegas, escritora y conferencista internacional, profundizó sobre 'Volverá a ti', el tour sobre la sanación emocional. Un taller que busca la sanación sin dependencias del entorno.
  • María Claudia Freidel, gerente general de Juliao, se refirió a la historia tras los remedios caseros en una empresa con más de 115 años de tradición.

Escuche el programa completo aquí:

