Tecnología y tradición, evolucionar y sanar: Casa Blu del 30 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 30, 2025 02:15 p. m.
Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 30 de agosto de 2025:
- Maite Llamas, directora de la Clínica de Resort, habló sobre cómo los videojuegos se convierten en una pesadilla para los padres y afectan
- Merce Villegas, escritora y conferencista internacional, profundizó sobre 'Volverá a ti', el tour sobre la sanación emocional. Un taller que busca la sanación sin dependencias del entorno.
- María Claudia Freidel, gerente general de Juliao, se refirió a la historia tras los remedios caseros en una empresa con más de 115 años de tradición.
Escuche el programa completo aquí: