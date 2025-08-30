Tecnología y tradición, evolucionar y sanar: Casa Blu del 30 de agosto de 2025

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 30 de agosto de 2025:



Maite Llamas, directora de la Clínica de Resort , habló sobre cómo los videojuegos se convierten en una pesadilla para los padres y afectan

, habló sobre cómo los videojuegos se convierten en una pesadilla para los padres y afectan Merce Villegas, escritora y conferencista internacional , profundizó sobre 'Volverá a ti', el tour sobre la sanación emocional. Un taller que busca la sanación sin dependencias del entorno.

, profundizó sobre 'Volverá a ti', el tour sobre la sanación emocional. Un taller que busca la sanación sin dependencias del entorno. María Claudia Freidel, gerente general de Juliao, se refirió a la historia tras los remedios caseros en una empresa con más de 115 años de tradición.

Escuche el programa completo aquí: