D1 confirma que todas sus tiendas cierran en dos fechas clave: aliste sus compras con tiempo

La cadena de supermercados D1 ha anunciado el cierre total de sus tiendas en dos fechas importantes: el 25 de diciembre de 2024 y el 1 de enero de 2025.

La compañía confirmó esta decisión y explicó que la medida busca permitir que sus colaboradores disfruten estas celebraciones en familia.

Con esta medida, la empresa ratifica su compromiso con el bienestar de su equipo, permitiéndoles disfrutar de dos de las fechas más significativas del año.

Planifique sus compras en el D1 con anticipación

Ante esta noticia, los clientes habituales de D1 deberán organizarse para realizar sus compras antes de estas fechas.

Cada temporada del D1 llega con muchos productos a muy buen precio. Foto: Arauca Web

La cadena recomienda a sus usuarios anticipar sus necesidades de alimentos y otros productos esenciales para evitar contratiempos durante los días en que las tiendas permanecerán cerradas.

Recuerde, si planea realizar sus compras en D1, organícese con tiempo antes del 25 de diciembre y del 1 de enero. A partir del 2 de enero de 2025, las tiendas retomarán su horario habitual.

Horarios del D1

Las tiendas D1 en Colombia generalmente tienen horarios que varían según la ubicación.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas tiendas suelen estar abiertas de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. y los domingos de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. En algunas ciudades, las tiendas pueden abrir a partir de las 8:00 o 9:00 a.m. y cerrar a las 8:00 p.m.