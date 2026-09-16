Este billete de $10.000 puede costar más de medio millón de pesos: revise si lo tiene guardado

Los billetes antiguos que todavía circulan o incluso pueden estar guardados en las billeteras pueden tener características que despierten el interés de los coleccionistas. Un ejemplo es un billete de $10.000 pesos colombianos que está siendo ofrecido por $580.000 en una tienda especializada en artículos numismáticos y de colección.

La publicación corresponde a un ejemplar específico y el precio señalado es el valor solicitado por el vendedor. Esto no quiere decir que todos los billetes antiguos de $10.000 tengan ese precio ni que exista un valor oficial de $580.000 para este tipo de piezas.

La diferencia entre el valor nominal y el precio de venta está relacionada con algunas características particulares del ejemplar, entre ellas el número de serie y una condición conocida como ‘Logo Granada’.

¿Por qué un billete de $10.000 puede costar hasta $580.000?

La pieza es ofrecida por ‘Colecciones El Dorado’ y tiene el número de serie 00000676. Se trataría de una numeración baja que puede llamar la atención dentro del mercado de colección, donde algunos aficionados buscan determinadas secuencias o particularidades en los ejemplares.

Otro elemento mencionado en la publicación es el ‘Logo Granada’, una característica relacionada con la impresión del billete que permite diferenciarlo de otros ejemplares de la misma denominación.

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Además, el estado en el que se encuentra la pieza también puede afectar el interés de los coleccionistas. Por lo tanto, aspectos como dobleces, manchas, desgaste o daños pueden hacer que un billete tenga características diferentes frente a otro de la misma emisión.

Debido a ello, tener un billete antiguo de $10.000 no quiere decir que pueda venderse por cientos de miles de pesos.

Billete de $10.000 Banco de la República

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¿Qué debe revisar si tiene un billete antiguo de $10.000?

Quienes encuentren un billete similar pueden revisar algunos elementos antes de pensar en venderlo:



El número de serie.

Las características de impresión.

La denominación y emisión.

El estado de conservación.

Posibles particularidades del ejemplar.

El interés que exista por esa pieza en el mercado de colección.

En el caso del billete ofrecido por $580.000, la combinación de estas características es la que hace que el vendedor establezca ese precio para ese ejemplar.

Por esta razón, comparar únicamente la antigüedad del billete no es suficiente para determinar cuánto podría valer.

¿Todos los billetes de $10.000 valen más de medio millón?

No. El precio publicado de $580.000 corresponde a un ejemplar en específico y no representa una tarifa para todos los billetes antiguos de $10.000.

En el mercado de la notafilia, el posible valor de una pieza puede relacionarse con factores como la rareza, el número de serie, las condiciones de conservación, las características de fabricación y la demanda de los compradores.

Así que, antes de sacar conclusiones al encontrar un billete antiguo en casa, lo recomendable es revisar sus características y compararlo con ejemplares similares que se encuentren en el mercado especializado.

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También se puede acudir a vendedores o especialistas en numismática y notafilia para tener una referencia sobre la pieza.

En este caso, el dato que ha llamado la atención es que un billete de $10.000 aparece publicado por $580.000. La pieza cuenta con el número de serie 00000676 y está identificada con la característica ‘Logo Granada’, dos elementos que la diferencian de otros billetes de la misma denominación.