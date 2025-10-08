¿Existe alguna relación entre la nanotecnología y el cabello? Experta aclara

La decoloración, las tinturas, los alisados y otros procedimientos químicos son algunas de las principales causas del deterioro estructural del cabello, según un estudio publicado por Frontiers. Estos procesos alteran la fibra capilar desde su núcleo, rompen enlaces internos y disminuyen su resistencia, lo que deriva en quiebre, pérdida de elasticidad, opacidad y fragilidad.

Ante este panorama, la industria capilar ha apostado por la innovación científica y tecnológica para desarrollar productos capaces de reparar el daño y devolver la salud al cabello.



La importancia de la nanotecnología

De acuerdo con Angélica Quintero, experta en cuidado capilar y cofundadora de La Poción, la nanotecnología juega un papel clave en esta nueva era de la cosmética capilar avanzada.

La nanotecnología permite transportar activos hasta la corteza del cabello, donde realmente ocurre el daño. Al trabajar a escala nanométrica, los ingredientes pueden penetrar más profundamente y actuar de forma más precisa y eficiente explicó la experta Quintero.

Esta tecnología se combina con otras innovaciones, como los sistemas Plex, que reconectan artificialmente los enlaces dañados durante procesos químicos; el ácido hialurónico, que mejora la hidratación y elasticidad; y los péptidos biomiméticos, que reparan microgrietas en la cutícula capilar. A estos avances se suman los biopolímeros inteligentes, la encapsulación multifuncional y las enzimas reparadoras, que actúan de manera adaptativa para regenerar la fibra capilar de forma profunda y duradera.

Quintero resalta que el consumidor colombiano ha evolucionado significativamente en los últimos años: “En Colombia hemos visto un crecimiento sostenido, de entre el 10 % y el 20 % anual, en la demanda de productos con tecnologías de reparación molecular, especialmente en los segmentos premium y profesional. Hoy el cliente es más informado, sigue tendencias internacionales y busca innovación respaldada por ciencia, no solo promesas cosméticas”.



Así las cosas, la relación entre nanotecnología y cabello no solo existe, sino que está transformando el enfoque del cuidado capilar. Lo que antes era imposible —reparar el daño desde el interior— hoy es una realidad gracias a la integración de ciencia, innovación y cosmética de precisión.