Fenómeno de los ‘ninis’: panorama, razones y cómo combatirlo

El fenómeno de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, conocidos como 'ninis', ha emergido como una preocupación creciente en la sociedad. Este tema ha adquirido relevancia debido a sus múltiples implicaciones no solo para los individuos afectados, sino también para la economía y la cohesión social.

Para entender mejor este panorama y explorar por qué ha crecido y cómo combatirlo, se conectó a El Radar, de Blu Radio, la doctora Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes, una voz destacada en el ámbito educativo del país.

La situación de los 'ninis' refleja una serie de desafíos estructurales en la sociedad colombiana, según la Dra. Bernal. En primer lugar, la baja calidad de la educación en el país es una preocupación fundamental.

Pruebas como Pisa muestran deficiencias significativas en competencias básicas como matemáticas y lectura, lo que dificulta la progresión educativa y limita las oportunidades laborales futuras de los jóvenes.

"La educación inicial aún es incompleta en Colombia, la educación inicial es fundamental para poder construir sobre lo construido, son las competencias básicas de aprender, aprender para después continuar. Entonces, la calidad de la educación desfavorece a los jóvenes, sienten ellos mismos que no están aprendiendo lo suficiente, se sienten rezagados en sus aulas y comienzan a no verle valor o a sentirse atemorizados de que no están avanzando como deberían", explicó la rectora Bernal.

En segundo lugar, existe una desalineación entre el sistema educativo y las necesidades del mercado laboral. La oferta educativa se centra principalmente en la educación universitaria, mientras que la demanda de habilidades técnicas y prácticas es considerablemente alta. Esta discrepancia deja a muchos jóvenes sin las competencias necesarias para ingresar al mercado laboral de manera efectiva.

La rigidez del mercado laboral colombiano también representa un obstáculo significativo para los jóvenes. La falta de flexibilidad y las barreras para la contratación dificultan la inserción laboral, especialmente para aquellos sin experiencia previa.

En la estructura ocupacional de Colombia, el 30 % de las ocupaciones son de carácter gerencial, tomadores de decisiones, y el 70 % de las ocupaciones son de carácter operativo práctico y la oferta educativa está al revés. Entonces, la oferta educativa es 70% universitaria, o sea, para el 30 % de los cargos que son gerenciales, y el 30 % es técnica, tecnológica, formación para el trabajo de desarrollo humano, etc. detalló Bernal

Además, las políticas de empleo dirigidas a jóvenes son insuficientes y requieren una revisión profunda para abordar las necesidades específicas de este grupo demográfico.

Por último, el papel de género juega un papel crucial en este fenómeno. Las mujeres se ven especialmente afectadas por las responsabilidades de cuidado y las expectativas sociales tradicionales, lo que a menudo las lleva a abandonar los estudios o restringe sus opciones de empleo. Para abordar estas disparidades, se requieren cambios culturales significativos y políticas que promuevan la igualdad de género desde una edad temprana.

Cómo combatir el fenómeno de los ninis

Para combatir el fenómeno de los 'ninis' y sus causas subyacentes, Bernal propone una serie de medidas integrales. En primer lugar, se destaca la necesidad de mejorar la calidad de la educación mediante la revisión de currículos, la formación docente y la implementación de prácticas pedagógicas más efectivas.

La flexibilización de las trayectorias educativas y una mayor colaboración entre instituciones educativas y el sector empresarial también son cruciales para garantizar la relevancia y la empleabilidad de los jóvenes.

Además, se aboga por reformas en el mercado laboral que promuevan la formalización del empleo y reduzcan las barreras para la contratación de jóvenes. Esto incluye la revisión de regulaciones laborales y la implementación de políticas que fomenten la creación de empleo y la inclusión laboral.

En cuanto a la igualdad de género, se enfatiza la importancia de promover la educación inclusiva y la equidad desde una edad temprana, así como la necesidad de políticas que apoyen a las mujeres en el ámbito laboral y social.

En conclusión, abordar el fenómeno de los 'ninis' requiere un enfoque integral que aborde las múltiples causas subyacentes y promueva soluciones colaborativas entre el gobierno, las instituciones educativas y el sector privado.