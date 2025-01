No es cada mes: microbiólogo revela cada cuánto debe cambiar las sábanas de la cama

Aunque no lo parezca, la cama pueden convertirse en un verdadero foco de bacterias, ácaros y otros microorganismos si no se tienen los cuidados necesarios. De hecho, los expertos coinciden en que cambiar las sábanas con la frecuencia adecuada no es solo una cuestión de comodidad, sino de salud.

A pesar de que se ha popularizado que las sábanas pueden durar hasta un mes en la cama si se tiene buena higiene, expertos han revelado que no es lo ideal, pues esta ropa de cama puede convertirse en un caldo de cultivo para bacterias, ácaros y hongos.

¿Pero cada cuánto debería cambiar y lavar sus sábanas? Según un microbiólogo, la respuesta podría no ser lo que muchos imaginan.

Esta es la frecuencia ideal para cambiar las sábanas

Philip Tierno, microbiólogo de la Universidad de Nueva York, explicó que lo ideal es lavar y cambiar las sábanas una vez por semana. Según el experto, prolongar el tiempo sin lavarlas puede llevar a la acumulación de sudor, células muertas de la piel, ácaros y otros agentes que, con el paso del tiempo, pueden ocasionar problemas como alergias o incluso infecciones respiratorias.

Sábanas. Foto: Pexels

En palabras del experto, cada noche dejamos en la cama una cantidad considerable de residuos corporales que, si no se eliminan a tiempo, crean un ambiente perfecto para el crecimiento de microbios.

¿Qué pasa si cambia sus sábanas cada mes?

La psicóloga y neurocientífica Lindsay Browning, especialista en sueño , coincidió con esta recomendación. Según ella, lavar las sábanas semanalmente es clave para garantizar un descanso reparador.

"El sudor y los residuos se acumulan rápidamente en las sábanas, lo que no solo puede generar malos olores, sino también una sensación de humedad que afecta la calidad del sueño", señaló. Para quienes no puedan lavarlas cada semana, Browning sugiere no dejar pasar más de dos semanas antes de cambiarlas.

Por otro lado, las recomendaciones pueden variar en casos especiales. Si alguien en el hogar está enfermo o sufre alergias severas, lo ideal es lavar las sábanas con mayor frecuencia, utilizando agua caliente, a unos 60 grados centígrados, para eliminar completamente los ácaros y bacterias.

Además, investigaciones como las realizadas en la Universidad de Cambridge resaltan que lavar la ropa de cama con regularidad no solo ayuda a evitar alergias, sino que también puede prevenir enfermedades gastrointestinales, especialmente en niños.

Lavadora Foto: pexels

¿Cuál es la forma correcta de lavar las sábanas?

Para mantener sus sábanas en buen estado y garantizar su limpieza adecuada, siga estas recomendaciones: