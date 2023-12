Oración de prosperidad: así puede pedir abundancia para su hogar en 2024

Queda poco para que termine el año y llegue el 2024 con nuevas oportunidades para todos. Durante Navidad es común que las familias preparen sus propósitos y metas a cumplir por lo que usan la oración de prosperidad para pedirle a Dios la mayor abundancia no solo económica, sino espiritual durante lo siguientes 12 meses del año.

Para algunas personas, la oración de prosperidad es una forma de manifestar sus deseos y atraer la buena suerte. Creen que al pedir con fe y esperanza, Dios o el ser superior escuchará sus peticiones y les ayudará a alcanzar sus metas.

Oración de prosperidad para 2024

Al comenzar un nuevo año te doy gracias por todo lo que he recibido de ti, Señor.

Primeramente agradezco por mi familia, por la vida, por mi salud, por el cariño y amor que recibo, por los días de luz, por mis amigos, por mi trabajo, por todo lo que me das a cada instante.

Dios eterno, principio de toda criatura; concédenos que en este año que estamos estrenando, podamos gozar de paz, felicidad y justicia, que abundemos en bienes terrenales y seamos luz del mundo por la perfección de nuestras obras.

Te pedimos, señor, que nos bendigas y protejas, que nos ayudes y cuides cada día, cada momento, y nos otorgues caminar por sendas buenas, llenas de paz, felicidad y justicia durante todo el año que comienza.

Que seamos felices, señor en este universo nuestro: él nos da vida, sustenta y rige.

Que seamos felices, señor, con el perdón y la caridad.

Tú el más poderoso para desterrar los odios y amarguras,

Tú el más perfecto para enseñarnos a vivir en amor y en armonía

Tú el más bondadoso para establecer entre nosotros la paz.

Que seamos felices, señor, con tu palabra:

sin ella no hay humanidad, ni solidaridad, ni igualdad.

Que seamos felices, señor, con el amor:

es la única luz necesaria para alumbrar días y noches,

para llenar nuestros hogares de afecto y dicha,

para llenar lo que nos rodea de alegría y entendimiento.

Que seamos felices, señor,

en este nuevo año.

Tú que estás presente entre nosotros

porque eres el amor bendito,

rodéanos con tu espíritu,

danos tus bendiciones padre amado,

y concédenos que se hagan realidad nuestros sueños,

proporciónanos con tu infinita caridad y misericordia

lo que tanto anhelamos y ansiamos:

Danos, padre justo y bueno,

lo que necesitamos para mejorar nuestras vidas,

para que las desdichas y pobrezas nos abandonen

y podamos conseguir la felicidad

