¿Sospecha que le cae mal a alguien? Estas señales lo confirman

Cuando las personas interactúan entre sí, no solo las palabras juegan un papel importante, sino también el lenguaje corporal y las microexpresiones, que a menudo pueden revelar mucho más de lo que se dice verbalmente. Estas señales no verbales tienen la capacidad de transmitir emociones, intenciones y pensamientos que, en muchos casos, permanecen ocultos para quienes no poseen la habilidad de interpretarlos.

Gestos que confirman que le cae mal a una persona



Según MaryFer Centeno, grafóloga y especialista en personalidad, los gestos reguladores, movimientos sutiles y, en su mayoría, inconscientes son clave para interpretar si alguien se siente interesado, incómodo o completamente indiferente durante una conversación o un encuentro. Sin embargo, existen otras señales que también pueden indicar molestia.

1. Postura corporal y apertura



Postura abierta: si una persona mantiene los brazos abiertos mientras habla, está demostrando interés y disposición para interactuar. Este gesto indica que también está dispuesto a compartir información y experiencias. Una postura abierta también refleja comodidad y confianza en la conversación.

si una persona mantiene los brazos abiertos mientras habla, está demostrando interés y disposición para interactuar. Este gesto indica que también está dispuesto a compartir información y experiencias. Una postura abierta también refleja comodidad y confianza en la conversación. Brazos cruzados: por el contrario, los brazos cruzados son una clara señal de desinterés o incomodidad. Este gesto puede significar que la persona no está receptiva a lo que se está diciendo. Si los pulgares están levantados mientras cruza los brazos, además de estar a la defensiva, podría estar enviando un mensaje de rechazo o desaprobación.

2. Posición de las manos



Manos ocultas: esconder las manos detrás de la espalda puede indicar desconfianza o deseo de protegerse. Este gesto se percibe como una barrera, lo que dificulta establecer una conexión. Mostrar las manos, en cambio, refleja confianza, apertura y disposición para colaborar.

esconder las manos detrás de la espalda puede indicar desconfianza o deseo de protegerse. Este gesto se percibe como una barrera, lo que dificulta establecer una conexión. Mostrar las manos, en cambio, refleja confianza, apertura y disposición para colaborar. Mano en la cara: si alguien apoya la mano en la cara mientras usted habla, esto puede significar que está aburrido o que no le interesa lo que está diciendo. Este gesto también puede ser un indicio de evaluación o juicio, dependiendo del contexto.

3. Expresiones faciales



Ojos en blanco: este gesto es una clara manifestación de desdén o rechazo. Si una persona lo hace mientras usted habla, probablemente está poniendo en duda lo que dice o lo encuentra absurdo. Aunque este gesto suele ser sutil, es una de las formas más evidentes de comunicar desagrado.

este gesto es una clara manifestación de desdén o rechazo. Si una persona lo hace mientras usted habla, probablemente está poniendo en duda lo que dice o lo encuentra absurdo. Aunque este gesto suele ser sutil, es una de las formas más evidentes de comunicar desagrado. Mentón levantado: cuando alguien mantiene el mentón en alto con una postura cerrada, está transmitiendo incomodidad o incluso molestia hacia lo que escucha. Este gesto a menudo va acompañado de un tono de voz seco o respuestas cortantes.

4. Postura general del cuerpo



Postura encorvada: una postura encorvada puede denotar vergüenza, inseguridad o incluso miedo. En este caso, la persona podría sentirse intimidada o poco cómoda en la situación. Este tipo de postura también puede reflejar falta de energía o entusiasmo.

una postura encorvada puede denotar vergüenza, inseguridad o incluso miedo. En este caso, la persona podría sentirse intimidada o poco cómoda en la situación. Este tipo de postura también puede reflejar falta de energía o entusiasmo. Postura erguida: una postura recta no solo estiliza y mejora la apariencia, sino que también proyecta seguridad y liderazgo. Esta posición suele acompañar a personas confiadas y cómodas en la conversación. Adicionalmente, una postura erguida ayuda a que el tono de voz sea más claro y seguro.

5. Tono de voz y lenguaje verbal

El 35% de la comunicación reside en el tono de voz, lo que lo convierte en un indicador clave para detectar desinterés o rechazo. Una persona que:

Responde con monosílabos como “ajá” o “no”, probablemente no esté comprometida en la conversación. Estas respuestas suelen ser una forma de cortar la interacción sin confrontar directamente.

Utiliza un tono de voz más bajo o monótono, podría estar indicando desinterés o fatiga hacia el tema. Por el contrario, un tono de voz animado y variado refleja entusiasmo y compromiso.

6. Gestos adicionales a observar



Contacto visual limitado: si una persona evita mirarlo a los ojos mientras habla, esto podría ser una señal de incomodidad o desinterés. Sin embargo, también puede indicar timidez, por lo que es importante evaluar el contexto.

si una persona evita mirarlo a los ojos mientras habla, esto podría ser una señal de incomodidad o desinterés. Sin embargo, también puede indicar timidez, por lo que es importante evaluar el contexto. Movimientos repetitivos: juguetear con objetos, mover los pies de manera inquieta o cambiar constantemente de posición puede indicar nerviosismo o deseos de terminar la conversación.

juguetear con objetos, mover los pies de manera inquieta o cambiar constantemente de posición puede indicar nerviosismo o deseos de terminar la conversación. Sonrisa falsa: una sonrisa que no involucra los ojos (tambén conocida como sonrisa social) puede ser un intento de ocultar el desagrado o la incomodidad.

Gestos que confirman que le cae mal a una persona// Foto: Pexels

¿Cómo actuar ante estas señales?

No siempre el desinterés o la molestia de una persona está relacionada con usted personalmente; puede deberse a factores externos, como el estrés, el cansancio o problemas personales. Sin embargo, si detecta varias de estas señales de manera constante, podría ser un buen momento para reflexionar sobre la dinámica de la relación.

Publicidad