Las 5 frases que dicen las personas que pueden volverse millonarias, según la psicología

Una mentalidad enfocada en el aprendizaje continuo, una buena gestión de los recursos y la superación personal, son aspectos clave en la psicología de quienes buscan alcanzar el éxito financiero.

Según el psicólogo financiero Brad Klontz, la clave está en la mentalidad, el autor del libro “Start Thinking Rich: 21 Harsh Truths to Take You from Broke to Financial Freedom”, aseguró que la diferencia entre ser millonario o no tiene mucho menos que ver con el salario que recibimos sino con la manera en que lo gestionamos.

Según Klontz, la forma en que pensamos sobre las finanzas es el mayor obstáculo para lograr el éxito financiero, y lo que define a una persona millonaria frente a alguien que se mantiene en la pobreza es la mentalidad.

Las 5 frases que dicen las personas que pueden volverse millonarias



"No piense que el dinero lo hace todo o acabará haciéndolo todo por el dinero." "La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades." "No todo lo que se puede contar cuenta y no todo lo que cuenta se puede contar." "La única persona que puede decirle 'no puede lograrlo' es usted misma, y no debe escucharla." "Si realmente quiere hacer algo, encontrará un modo. Si no quiere hacerlo, encontrará una excusa."

¿Cuál es la mentalidad de un rico y un pobre?

Para entender esta distinción, Klontz hizo una diferencia fundamental entre estar en la ruina y tener una mentalidad pobre. Estar en quiebra es una situación financiera temporal, mientras que tener una mentalidad de pobreza es un patrón mental que puede mantenerte estancado en la miseria, sin importar cuánto ganes.

El experto señaló que muchas personas que han ganado grandes sumas de dinero, como los ganadores de loterías o grandes contratos deportivos, rápidamente pierden todo debido a sus creencias limitantes sobre el dinero.

¿Qué es tener una mentalidad pobre?

La mentalidad de pobreza implica vivir al día, centrarse en el presente y no tener una visión clara para el futuro. Por el contrario, la mentalidad de riqueza está marcada por la visión a largo plazo, el ahorro y la inversión constante, así como el control del tiempo.

Frases clave que cambian la mentalidad pobre