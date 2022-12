Abogado chileno exige a la FIFA eliminar a Colombia y Perú de Rusia 2018

Un abogado chileno, Luis Mariano Rendón, envió a la FIFA una comunicación en la que exige que el máximo organismo del fútbol internacional elimine a Colombia y a Perú de Rusia 2018.



A juicio de Rendón, las dos selecciones se pusieron de acuerdo para lograr un resultado que los favoreciera y terminaron afectando los intereses de ‘la roja’, en una actitud, según él, netamente antideportiva.



"Tomé la decisión al darme cuenta que la colusión entre los jugadores de Perú y Colombia fue evidente, escandalosa. Una actitud antideportiva y que debe ser sancionada y que perjudicó a Chile", explicó el abogado, en comunicación con Emol .



Rendón aseguró no entender por que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile desistió a entablar una demanda por estos hechos.



"Hay un concepto errado que no podemos llegar al Mundial por secretaría. Pero esto debe ser sancionado, porque si no va a quedar establecido que es una cosa lícita y se van a poder manejar los partidos", agregó.



Si bien, para muchos, la decisión del abogado es insólita, el reglamento de la FIFA establece que un particular puede entablar una queja de este tipo.



"Cualquier persona o autoridad puede comunicar a los órganos jurisdiccionales competentes las conductas que consideren contrarias a la reglamentación de la FIFA. Tales denuncias deberán formularse por escrito" dice el artículo 108 número 2 del Código Disciplinario del organismo.



A esta iniciativa, se suma otra que recoge firmas, con el mismo propósito, en la plataforma Change.org , bajo el siguiente argumento:



“El jugador colombiano Radamel Falcao admitió públicamente ponerse de acuerdo con Renato Tapia, para que este transmitiera a su equipo un “pacto de no agresión” lo cual va en contra del reglamento Fifa 6.3.2 que señala que “nadie puede influenciar el trámite o el curso de un partido” y que “estas ofensas serán castigadas”. Pedimos a la Fifa que haga efectiva su política de “Tolerancia Cero” para estas prácticas anti-deportivas”.

