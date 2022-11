Ahorita me llevarían preso a El Bosque: ‘Piojo’ Acuña sobre recordado ‘piscinazo’

Los protagonistas del partido entre Junior y El América de Cali en noviembre del año 2008, donde el 'Piojo' Acuña hizo la famosa jugada denominada como ‘piscinazo’, estuvieron en Blog Deportivo contando como este juego marcó su vida profesional.

"Es una jugada que no se me pasó por la mente hacerla y desafortunadamente marcó mucho mi vida porque trascendió mucho y sirvió para mejorar muchas cosas del fútbol, sobre todo para sancionar a los 'piscineros'. Son cosas que pasan, no lo hice con mala intención, pensé que la bola la podía alcanzar y como no pude me tiré. Mucha gente me decía que me ratificara, pero todos saben que fue un ‘piscinazo’", relató entre risas el exfutbolista.

Acuña explicó las sanciones que tuvo en ese momento y cuales, según él, tendría en la actualidad.

"En ese año me colocaron seis partidos de suspensión y 5 millones de pesos de multa, ahora me habrían puesto como 100 millones de pesos de multa y mandado a la cárcel El Bosque", bromeó el 'Piojo' Acuña.

¿Qué dice el árbitro del partido?

Jose Luis Niño fue el árbitro que estuvo en ese partido y reveló que, por estar viendo una jugada de Giovanny Hernández, no alcanzó a ver el ‘piscinazo’ de Acuña. Sin embargo, luego vio los videos y lo consideró como una falta "grave".

"A mi me marcó bastante porque yo tenía en ese momento un buen nivel y me perfilaba hacia la final del fútbol colombiano y de ahí me dieron las mismas fechas que le dieron a Emerson, seis fechas. Fue una jugada desafortunada", relató Niño en Blog Deportivo.

