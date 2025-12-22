En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Secuestro de militares
Zulma Guzmán Castro
ELN
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Defensoría del Pueblo acompañará la liberación de los 18 militares secuestrados en Chocó

Defensoría del Pueblo acompañará la liberación de los 18 militares secuestrados en Chocó

La misión humanitaria que será acompañada por la Defensoría del Pueblo y la Gobernación del departamento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad