Ancelotti confirmó cuándo volverán James Rodríguez y Yerry Mina con el Everton

Carlo Ancelotti, entrenador del Everton, habló este miércoles sobre las lesiones de los colombianos Yerry Mina y James Rodríguez . Además, indicó que espera que estén presentes el próximo domingo contra el Sheffield United.

El italiano confirmó que los futbolistas de la Selección Colombia no estarán disponibles para el encuentro de este jueves contra el Aston Villa, que será a las 12:00 de la tarde, hora colombiana.

Publicidad

🤕 | @MrAncelotti informó que Yerry Mina, James Rodríguez y JP Gbamin son las únicas ausencias para #AVLEVE.



El resto de los futbolistas estarán disponibles. #EFC 🔵 pic.twitter.com/MmiiUB2xSc — Everton (@EvertonESP) May 12, 2021

Según contó Ancelotti, James empezará a entrenar el viernes con el Everton. Por las lesiones, el 10 de la ‘tricolor’ ha jugado 22 de 35 partidos con el equipo de Liverpool.

"Empezará a entrenar con el equipo el viernes después del partido. Espero que pueda hacerlo bien y jugar contra el Sheffield United. Ya no tiene dolor, pero no ha entrenado, así que no puedo ponerlo en riesgo mañana", dijo.

Por su parte, Mina tiene una molestia en el abductor, que es la tercera lesión con los ‘toffees’ esta temporada, y es probable que vuelva este fin de semana.

Publicidad

"Intentó entrenar ayer, pero estaba un poco incómodo. No es un gran problema y espero recuperarlo antes del duelo ante Sheffield United. En caso de que no llegue, creo que podrá jugar los últimos dos partidos de la temporada", puntualizó.

Escuche la información completa en Blog Deportivo: