Ausencia de un grande: Djokovic no estará en la ATP Cup, según prensa Serbia

El N.1 del mundo Novak Djokovic , quien rechaza confirmar si ha sido vacunado o no contra el covid-19 y cuya participación en el Abierto de Australia está aún en duda, no disputará la ATP Cup (1 al 9 de enero) en Sídney, informó este sábado el periódico serbio Blic, citando al entorno del tenista.

"Novak no irá a la ATP Cup en un 99%. Se entrena aquí (en Belgrado), pero decidió saltarse ese torneo", explicó una "fuente cercana" a Djokovic en la edición en línea del Blic.

Según el periódico, Djokovic, de 34 años, se encuentra actualmente en Belgrado, donde se ocupa de su fundación, se entrena y pasa tiempo con su familia.

La ATP Cup, una competición por naciones organizada por la ATP, marca el pistoletazo de salida de la temporada en el circuito masculino.

Djokovic mantiene aún la duda sobre su participación en el Abierto de Australia (17-30 de enero), el Grand Slam que ha conquistado en nueve ocasiones, y que podría suponerle su 21º 'grande'.

Pero para ser autorizado a entrar en Australia y participar en el torneo, los jugadores, su entorno y los miembros de su equipo deben estar vacunados.

Según Blic, 'Nole' podría anunciar a final de año su decisión sobre su participación en el primer Grand Slam de 2022.

Su padre Srdjan había declarado a finales de noviembre a la televisión serbia que Djokovic "probablemente" no acudirá al Abierto de Australia, denunciado un "chantaje" de los organizadores.

