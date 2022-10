Balde de agua fría en el Camp Nou: Barcelona cayó 0-3 frente a Bayern Múnich

torneo continental, sin que el equipo azulgrana pudiera realizar el milagro en el Camp Nou.

La hazaña de remontar el 4-0 adverso cosechado a la ida en Alemania se antojaba difícil para el FC Barcelona, que lo intentó, pero el gol del holandés Arjen Robben de tiro cruzado (49) acabó con las ya escasas aspiraciones azulgranas, que se vieron aún más hundidas cuando Gerard Piqué marcó el segundo tanto en propia meta (72).

Thomas Müller dio la puntilla a los locales al marcar el tercer gol rematando de cabeza un centro del francés Franck Ribery desde la izquierda (76).

El equipo local echó especialmente de menos a su goleador argentino Leo Messi, quien en el último minuto tuvo que ver el partido desde el banquillo por unas molestias musculares, y fue sustituido por Cesc Fábregas.

Los jugadores 'blaugrana' salieron, no obstante, con ganas, presionando arriba a los alemanes, buscando recuperar pronto el balón, frente a un Bayern que no se cerró atrás y no renunció en ningún momento al ataque.

Tras una primera parte dominada por el Barça, a la vuelta del descanso llegó el gol del equipo visitante cuando Robben se internó en el área, recortó hacia fuera y soltó un tiro cruzado ante el que nada pudo hacer Valdés con su estirada (49).

Barcelona no acababa de encontrarse bien frente a un Bayern muy sólido, que pronto vio aumentada su renta.

Ribéry se internó por la banda izquierda para soltar un centro al área que golpeó en la rodilla de Piqué, que introdujo el balón en su propia portería (72) y poco después, un Barça muy tocado vio como Muller hacía el tercero con un buen remate de cabeza (76).

La victoria del Bayern coloca a este equipo en la final de la Liga de Campeones, que se jugará en el estadio de Wembley el 25 de mayo, donde se medirá al Borussia Dortmund, que el martes eliminó al Real Madrid, también en España. Con AFP.