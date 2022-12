Barcelona goleó en su visita al Éibar y sigue a la caza del Real Madrid

Con un partido menos, el conjunto blanco suma 43. En segunda posición está el Sevilla con 42, tras ganar in extremis este domingo al colista Osasuna (4-3). Cierra el podio el Barcelona (41), que ganó con autoridad en Eibar.



Denis Suárez (31), Messi (50) Luis Suárez (68) y Neymar (90+1) firmaron la goleada azulgrana en el estadio de Ipurua.



Con sus tantos Messi y Luis Suárez finalizan la primera vuelta con 15 goles, como máximos realizadores de la competición.



La mala noticia para los azulgranas fue la lesión en el minuto 6 de su timón, Sergio Busquets, que tuvo que ser retirado en camilla tras una entrada al tobillo derecho sin sanción del argentino Gonzalo Escalante. Le sustituyó Denis Suárez.



"Sergio Busquets tiene un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho. Mañana (lunes) se le harán más pruebas", señaló el Barcelona en su cuenta de la red social Twitter.



Precisamente Denis, al cazar un rechace, fue el encargado de inaugurar el marcador con su primer tanto en esta Liga.



Ocurrió a la media hora de juego, cuando el Eibar ya había tenido que bajar el imponente ritmo con el que inició el partido.



Con una gran presión a la salida de balón azulgrana, el equipo vasco dispuso de un par de buenas ocasiones, pero se encontró con el arquero alemán Marc-André Ter Stegen.



Tras el tanto visitante el panorama cambió. El Barcelona se sintió más cómodo y Messi se hizo con las riendas del partido, dirigiendo con brillantez el ataque de su equipo.



Fue el argentino el que logró el 2-0 al rematar con el interior un pase de Suárez tras una espectacular pared.



Insistente, el uruguayo también vio puerta. Lo hizo tras robar el balón al defensa francés Florian Lejeune y batir al arquero Yoel.



Finalmente Neymar, sin oposición dentro del área, cerró el marcador en el descuento. El brasileño hacía tres meses que no marcaba en jugada. Suma cinco goles en Liga.



Antes el francés Antoine Griezmann rescató con un golazo un punto (2-2) para el Atlético de Madrid (4º) en Bilbao ante el Athletic Club (7º).



Con este empate el Atlético finaliza la primera vuelta a 8 puntos del líder Real Madrid, que el sábado ganó 2-1 al Málaga (14º).



Tras un bajón en la parte final de 2016, Griezmann parece que vuelve a ser el futbolista que puede codearse con Cristiano Ronaldo y Messi entre los mejores del mundo. Estuvo implicado en los dos goles.



En el primero era el objetivo del centro de Koke, que finalmente entró sin que el francés lo tocara. En el segundo se sacó de la manga un misil que entró pegado a uno de los postes. Es su quinto gol en seis partidos disputados en 2017 y su octavo en Liga.



Además la Real Sociedad, en una excelente quinta posición, ganó 1-0 al Celta (8º) y Betis (13º) y Sporting (18º), en la lucha por no descender, igualaron sin goles.