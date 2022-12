Bibiana Steinhaus, primera mujer en arbitrar en importante campeonato europeo

Con el pitido inicial en el Hertha de Berlín-Werder Bremen, Bibiana Steinhaus pasó a la historia este domingo al convertirse en la primera mujer en dirigir un partido de la máxima categoría en uno de los grandes campeonatos del fútbol europeo.



Esta agente de policía, de 38 años, debutó este domingo en la Bundesliga tras 10 años dirigiendo partidos masculinos de la segunda división alemana.



Steinhaus pitó el inicio del encuentro de la 3ª jornada de la Bundesliga que enfrenta este domingo en el Olímpico de Berlín al Hertha contra el Werder Bremen (13h30 GMT).



Hasta ahora se habían producido casos aislados de mujeres que habían actuado en partidos masculinos de la primera división en Francia, Italia o Inglaterra, pero como juezas de banda.



Steinhaus es la primera en arbitrar un partido en uno de los principales campeonatos de Europa.



"Arbitro por cómo lo hago, no porque sea una mujer. Eso marca una gran diferencia", declaró la colegiada esta semana. "Simplemente hago lo que me gusta", añadió para insistir que nunca tuvo por objetivo ser abanderada de ninguna causa.



"Es un mensaje fuerte para el resto del mundo", se felicitó en su página Facebook la secretaria general de la FIFA Fatma Samoura cuando la Bundesliga incluyó a Steinhaus en el grupo de árbitros de la élite para arbitrar partidos esta temporada.



"Me alegra en cualquier caso si puedo ser un ejemplo para muchas jóvenes o incluso una pionera que ayuda a avanzar en la igualdad de derechos", apuntó Steinhaus en vísperas de un partido que figurará a partir de ahora en los libros de historia de este deporte.

