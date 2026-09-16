Calendario F1 2027: todas las fechas, circuitos y novedades

La Fórmula 1 ya tiene calendario para 2027, con 24 Grandes Premios, dos regresos y un récord de 10 carreras esprint. La temporada comenzará el 12 de marzo en Baréin y terminará el 12 de diciembre en Abu Dabi, mientras que España, México y Brasil volverán a tener presencia en el campeonato.

Una de las principales novedades será el regreso de Portugal y Turquía. Portimao recibirá la competencia del 18 al 20 de junio y Estambul lo hará del 1 al 3 de octubre. En cambio, el calendario no tendrá las pruebas de Países Bajos ni Barcelona-Catalunya.

"El calendario es un fuerte reflejo del atractivo global y el crecimiento continuado de nuestro deporte. Combina tradición, innovación e interacción con los aficionados al mismo tiempo que mantiene los estándares deportivos más altos", declaró el presidente de la FIA Mohammed ben Sulayem, según un comunicado de la organización.

¿Cuáles son todas las carreras de la F1 en 2027?

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La temporada tendrá carreras en 22 países y mantendrá algunas de las citas tradicionales del campeonato, entre ellas Mónaco, Silverstone y Monza. El cierre será en Abu Dabi, del 10 al 12 de diciembre.

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Además, la FIA confía en que esos eventos en el Golfo no sufran las perturbaciones experimentadas este año debido a las repercusiones de la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán.

Fecha Gran Premio Circuito Marzo 12-14 Baréin Sakhir Marzo 19-21 Arabia Saudí Yeda Abril 2-4 Australia Melbourne Abril 9-11 Japón Suzuka Abril 16-18 China Shanghái Abril 30 - Mayo 2 Miami Miami Mayo 21-23 Canadá Montreal Junio 4-6 Mónaco Mónaco Junio 18-20 Portugal Portimao Julio 2-4 Gran Bretaña Silverstone Julio 9-11 Austria Sipelberg Julio 23-25 Bélgica Spa-Francorchamps Julio 30- Agosto 1 Hungría Budapest Septiembre 3-5 Italia Monza Septiembre 10-12 España Madrid Septiembre 24-26 Azerbaiyán Bakú Octubre 1-3 Turquía Estambúl Octubre 8-10 Singapur Singapur Octubre 22-24 Estados Unidos Austin Octubre 29-31 México Ciudad de México Noviembre 5-7 Sao Paulo Interlagos Noviembre 18-20 Las Vegas Las Vegas Diciembre 3-5 Catar Lusail Diciembre 10-12 Abu Dabi Yas Marina

¿Qué pasará con el Gran Premio de España?

A pesar de las críticas, Madrid continuará como sede del Gran Premio de España y recibirá la carrera del 10 al 12 de septiembre, después de haber debutado en el calendario en 2026.

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Barcelona-Catalunya, que desde 2026 fue rebautizado como Gran Premio de Barcelona-Catalunya, quedará fuera en 2027. El circuito de Montmeló comenzará una alternancia con Spa-Francorchamps, por lo que volverá a recibir la F1 en 2028 y posteriormente en 2030 y 2032.

En Latinoamérica, los únicos Grandes Premios serán los de México, del 29 al 31 de octubre, y Brasil, del 5 al 7 de noviembre. Interlagos también tendrá una carrera esprint, mientras que México no.

Kimi Antonelli en el GP de Madrid Foto: AFP

¿Cuántas carreras esprint tendrá la F1 en 2027?

El formato esprint crecerá de seis a 10 carreras en 2027. Las pruebas adicionales estarán repartidas entre diferentes etapas del campeonato y se disputarán en:



Baréin

Australia

Japón

Canadá

Mónaco

Gran Bretaña

Italia

Sao Paulo

Catar

Abu Dabi

La FIA atribuyó el aumento a la demanda y al interés que ha generado este formato.

Calendario Fórmula 1 2027 Foto: F1

¿Cuándo serán los test de pretemporada?

Antes del inicio del campeonato, los equipos tendrán sus pruebas de pretemporada en Baréin entre el 24 y el 27 de febrero.

El mismo país abrirá posteriormente la temporada, del 12 al 14 de marzo, seguido por Arabia Saudí una semana después. Estas dos primeras carreras corresponden a las pruebas que fueron suspendidas en 2026 debido a los conflictos en la región.

"La Fórmula Uno continúa atrayendo nuevas audiencias alrededor del mundo. Semana tras semana, los mejores pilotos del mundo se batirán en algunos de los circuitos más desafiantes del deporte de motor. Crean un espectáculo como no hay otro en el deporte", añadió Stefano Domenicali, presidente de la competición.