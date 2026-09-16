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Calendario F1 2027: todas las fechas, circuitos y novedades

La temporada comenzará el 12 de marzo y finalizará el 12 de diciembre.

Calendario Fórmula 1 2027
Calendario Fórmula 1 2027
Foto: AFP
Por: David Santiago Pacheco Fonseca
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

La Fórmula 1 ya tiene calendario para 2027, con 24 Grandes Premios, dos regresos y un récord de 10 carreras esprint. La temporada comenzará el 12 de marzo en Baréin y terminará el 12 de diciembre en Abu Dabi, mientras que España, México y Brasil volverán a tener presencia en el campeonato.

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Una de las principales novedades será el regreso de Portugal y Turquía. Portimao recibirá la competencia del 18 al 20 de junio y Estambul lo hará del 1 al 3 de octubre. En cambio, el calendario no tendrá las pruebas de Países Bajos ni Barcelona-Catalunya.

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"El calendario es un fuerte reflejo del atractivo global y el crecimiento continuado de nuestro deporte. Combina tradición, innovación e interacción con los aficionados al mismo tiempo que mantiene los estándares deportivos más altos", declaró el presidente de la FIA Mohammed ben Sulayem, según un comunicado de la organización.

¿Cuáles son todas las carreras de la F1 en 2027?

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La temporada tendrá carreras en 22 países y mantendrá algunas de las citas tradicionales del campeonato, entre ellas Mónaco, Silverstone y Monza. El cierre será en Abu Dabi, del 10 al 12 de diciembre.

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Además, la FIA confía en que esos eventos en el Golfo no sufran las perturbaciones experimentadas este año debido a las repercusiones de la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán.

FechaGran PremioCircuito
Marzo 12-14 BaréinSakhir
Marzo 19-21Arabia SaudíYeda
Abril 2-4AustraliaMelbourne
Abril 9-11JapónSuzuka
Abril 16-18ChinaShanghái
Abril 30 - Mayo 2MiamiMiami
Mayo 21-23CanadáMontreal
Junio 4-6MónacoMónaco
Junio 18-20PortugalPortimao
Julio 2-4Gran BretañaSilverstone
Julio 9-11AustriaSipelberg
Julio 23-25BélgicaSpa-Francorchamps
Julio 30- Agosto 1HungríaBudapest
Septiembre 3-5ItaliaMonza
Septiembre 10-12EspañaMadrid
Septiembre 24-26AzerbaiyánBakú
Octubre 1-3TurquíaEstambúl
Octubre 8-10SingapurSingapur
Octubre 22-24Estados UnidosAustin
Octubre 29-31MéxicoCiudad de México
Noviembre 5-7Sao PauloInterlagos
Noviembre 18-20Las VegasLas Vegas
Diciembre 3-5CatarLusail
Diciembre 10-12Abu DabiYas Marina

¿Qué pasará con el Gran Premio de España?

A pesar de las críticas, Madrid continuará como sede del Gran Premio de España y recibirá la carrera del 10 al 12 de septiembre, después de haber debutado en el calendario en 2026.

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Barcelona-Catalunya, que desde 2026 fue rebautizado como Gran Premio de Barcelona-Catalunya, quedará fuera en 2027. El circuito de Montmeló comenzará una alternancia con Spa-Francorchamps, por lo que volverá a recibir la F1 en 2028 y posteriormente en 2030 y 2032.

En Latinoamérica, los únicos Grandes Premios serán los de México, del 29 al 31 de octubre, y Brasil, del 5 al 7 de noviembre. Interlagos también tendrá una carrera esprint, mientras que México no.

Kimi Antonelli en el GP de Madrid
Kimi Antonelli en el GP de Madrid
Foto: AFP

¿Cuántas carreras esprint tendrá la F1 en 2027?

El formato esprint crecerá de seis a 10 carreras en 2027. Las pruebas adicionales estarán repartidas entre diferentes etapas del campeonato y se disputarán en:

  • Baréin
  • Australia
  • Japón
  • Canadá
  • Mónaco
  • Gran Bretaña
  • Italia
  • Sao Paulo
  • Catar
  • Abu Dabi

La FIA atribuyó el aumento a la demanda y al interés que ha generado este formato.

Calendario Fórmula 1 2027
Calendario Fórmula 1 2027
Foto: F1

¿Cuándo serán los test de pretemporada?

Antes del inicio del campeonato, los equipos tendrán sus pruebas de pretemporada en Baréin entre el 24 y el 27 de febrero.

El mismo país abrirá posteriormente la temporada, del 12 al 14 de marzo, seguido por Arabia Saudí una semana después. Estas dos primeras carreras corresponden a las pruebas que fueron suspendidas en 2026 debido a los conflictos en la región.

"La Fórmula Uno continúa atrayendo nuevas audiencias alrededor del mundo. Semana tras semana, los mejores pilotos del mundo se batirán en algunos de los circuitos más desafiantes del deporte de motor. Crean un espectáculo como no hay otro en el deporte", añadió Stefano Domenicali, presidente de la competición.

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