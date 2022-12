Carlos Salvador Bilardo intentó mediar entre los carteles de Cali y Medellín

y el de Calí, según revela el diario El Clarín de Argentina que cita al programa "El equipo deportivo" de radio La Redonda.

"Hay un solo caso, dos o tres, ni sé si hay tres, que no pude arreglar. Este es uno: Pablo con Miguel, no lo pude arreglar. Pablo Escobar, del cartel de Medellín, Miguel Rodríguez y Gilberto Rodríguez, del cartel de Cali... No lo pude arreglar, pero estuve a punto", dijo Bilardo en declaraciones al programa deportivo.

"Ellos paraban en un hotel, me invitaban a comer y yo iba. También iba a la cancha con ellos. Te quieren tomar, pero a mí me trataron bien", precisó Bilardo, quien fue director técnico del Deportivo Cali entre 1976 y 1979.