Abuelita busca oso de peluche perdido y ofrece $2 millones de recompensa /

A través de las redes sociales se volvió viral un video protagonizado por una abuelita, quien desesperadamente busca un osito de peluche que aparentemente tiene un gran valor sentimental para ella.

“Mija, se me perdió un osito, lo estoy buscando. Mire usted que tiene tanta gente conocida, mi amor, reparta la información a todos ellos. El que me traiga información de mi osito, tengo dos millones de pesos de mis ahorros que he tenido de toda la vida. De pronto para ustedes no es nada, pero para mí es muy importante que me hagan llegar mi osito, porque mi osito es parte de mi vida. Por favor, háganmelo llegar”, dice la abuelita en el video.



Tal vez el osito de peluche sea un símbolo que le traiga muchos recuerdos a la mujer o represente una conexión con alguien muy especial para ella.

Para facilitar la búsqueda del osito de peluche, la mujer publicó una foto en la que se ven detalladas las características del objeto.

Oso de peluche

Esta publicación, que ya ha tenido un gran alcance, ha generado todo tipo de comentarios. Mientras algunos se conmovieron con la situación, otros se burlaron y comentaron que podría tratarse de una broma. Por lo tanto, en los comentarios pedían a quien lo encontrara que lo revisaran para ver si podía tener algo en su interior.

Este es el video más tierno que he visto, una abuelita está dando una gran recompensa a quien le ayude a encontrar un osito. Ayúdenme a difundir @elespectador @ELTIEMPO @pulzo pic.twitter.com/2dJdhZa8TO — DayanaVillalba17 (@sara_alfonsov) April 30, 2024