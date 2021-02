Caso Maradona: polémicos audios, duras declaraciones y noticias que siguen rodeando la muerte del 10

A poco más de dos meses del fallecimiento de Diego Armando Maradona se siguen conociendo innumerables noticias que rodean la muerte del ‘10’.

Declaraciones de los hijos de Maradona, audios entre el equipo médico del astro de fútbol, antiguos videos y hasta opiniones de quienes fueron doctores del deportista han sido noticia en los últimos días.

Blog Deportivo hizo un recorrido por los hechos más recientes:

UNO DE LOS ÚLTIMOS VIDEOS DEL ‘10’

En días recientes se conoció un video en el que se ve a Maradona después de su operación enviando un mensaje a Leopoldo Luque, médico del deportista.

“Estoy abollado, pero todo bien”, dijo Maradona.

Publicidad

ENTORNO DE MARADONA LE SUMINISTRABA ALCOHOL Y MARIHUANA, SEGÚN NUEVOS AUDIOS

Quienes vivían con Diego Maradona le suministraban alcohol y marihuana casi a diario, a veces para "sacarse de encima" al astro del fútbol, y eso preocupaba al cuerpo médico que lo atendía, según unos audios filtrados que publica la prensa local este miércoles.

"Decí que, dentro de todo, tengo a 'la Monona' (la cocinera Romina Milagros Rodríguez) que me cuenta las cosas. Porque si no, no te enterás nunca. Todos ayer, menos 'la Monona' y el de seguridad, todos fumando porro", le dijo al neurocirujano Leopoldo Luque, señalado como médico de cabecera de Maradona, un interlocutor que según el sitio web Infobae es parte del equipo médico.

"Hoy se levantó todo dolorido, el chabón no descansa. Se levanta con toda la resaca encima. Anoche fumó, tomó vino, más las pastillas. No podés todo", añadió.

El hombre le contó a Luque que Maradona "tomó el hábito de fumar todos los días" y que le pide "faso" a "los de seguridad".

Publicidad

"El otro día les dije a los de seguridad, cuando te dice así prendele un habano. No aguanto más la situación de que 'Charly' le dé marihuana a Diego. No sé cómo pararlo. Cuando le daba marihuana me planté y le dije que si se moría iba a dar la cara él (Charly) cuando en la autopsia saliera marihuana", añadió.

'Charly' es Carlos Ibáñez, el novio de una prima segunda del papá de Rocío Oliva, expareja de Maradona.

JUSTICIA ARGENTINA INVESTIGA A PSIQUIATRA DE MARADONA POR FALSEDAD IDEOLÓGICA

Justicia argentina investiga por presunta "falsedad ideológica" a Agustina Cosachov, la psiquiatra que atendía a Diego Maradona, acusada de certificar que el astro del fútbol se encontraba bien de salud sin haberlo visto, según informó este martes su abogado Vadim Mischanchuk.

"Hace muy poco rato recibimos la notificación de que la fiscalía estaría dudando de la veracidad de un documento datado el día 20 de octubre y que habría sido confeccionado por mi defendida Agustina Cosachov. Esto es de rutina, a mí no me llama la atención ni me preocupa", dijo al canal Todo Noticias Mischanchuk.

Cosachov y el neurocirujano Lopoldo Luque están en el punto de mira de la investigación judicial que trata de determinar si hubo algún tipo de negligencia médica en torno a la muerte del astro, el 25 de noviembre pasado de un paro cardiorrespiratorio a los 60 años, lo que podría derivar en una imputación por homicidio culposo.

Publicidad

"El próximo paso es que tengamos contacto con el documento para ver cuál es, si está confeccionado y firmado por la doctora Agustina Cosachov y para ver cuál es su contenido y si su contenido refleja lo que ella consideró que era el estado del paciente. Son los plazos procesales a seguir y a mí no me llama la atención", indicó el letrado.

La psiquiatra realizará en los próximos días una presentación por escrito para pedir tener acceso al documento original y luego hacer el descargo pertinente.

MARADONA "SE PODRÍA HABER SALVADO", AFIRMA SU ANTIGUO DOCTOR

El doctor Alfredo Cahe, exmédico de Diego Armando Maradona, afirmó que el exfutbolista fallecido el 25 de noviembre pasado "se podría haber salvado", y criticó los procedimientos del equipo que cuidaba su salud.

"No me cabe la menor duda de que todo el accionar médico fue malo, muy malo. Darían la impresión de no ser médicos", declaró Cahe en entrevista con TN.

"Yo creo que se podía haber salvado", agregó Cahe tras insistir en que todas las patologías que presentaba Maradona se podían haber tratado de mejor forma.

Publicidad

"Se podía tratar todo, la cardiomegalia, el aumento de la figura cardíaca se podía tratar, la parte psiquiátrica se podía tratar, todo se podía tratar", agregó.

Cahe, quien fue médico de Maradona por unos 30 años, se mostró crítico también con la elección de la casa en la que debía recuperarse de la intervención quirúrgica a la que fue sometid, y en la que falleció.

LA PSIQUIATRA DE MARADONA DICE EN UN AUDIO QUE TENÍA MIEDO DE SER INVESTIGADA

La psiquiatra Agustina Cosachov manifestó al neurocirujano Leopoldo Luque, señalado como el médico de cabecera de Diego Maradona, su temor a ser investigada a raíz de la muerte del exfutbolista, según revela este martes la prensa local.

Cosachov y Luque están en el punto de mira de la investigación judicial que trata de determinar si hubo algún tipo de negligencia médica en torno a la muerte de Maradona, el 25 de noviembre pasado, a causa de un paro cardiorrespiratorio, lo que podría derivar en una imputación por homicidio culposo.

"Todo se habló con la familia, todo. Incluso en las reuniones por Zoom estuvo la familia. Todo se habló con la familia así que, bueno, eso también nos tiene que dejar tranquilos. Estaban al tanto de todo. Nunca se tomaron decisiones sin que ellos no intervengan u opinen", dijo Luque a su colega en audios privados filtrados por el sitio web Infobae.

Publicidad

"Tenés razón, Leo. Gracias a Dios tenemos la firma de la familia hasta en la internación, tenemos el aval. Habrá que esperar que empiecen a romper las bolas (molestar) con otras cosas. Viste que son así los periodistas. Es su laburo (trabajo), pero me da bronca que digan tantas pelotudeces", respondió Cosachov.

"Yo sé todo lo que hicimos y dejamos de hacer, no tengo ninguna duda, pero me rompe las bolas que en los medios salgan todas estas pelotudeces. Más allá de los medios, ¿pensás que se nos puede complicar la cosa y tener que ir a declarar? Me está escribiendo gente conocida para saber si quiero asesoramiento penal, me parece exagerado. ¿Nos pueden hacer quilombo (problema)?", añadió.

En un mensaje de texto que se le atribuye, Cosachov dice que tiene "cagazo" (miedo) de que la "quieran empomar" (castigar o sancionar, generalmente inmerecidamente) por los "remedios" que le recetó.

Luque le respondió que no hay motivos para preocuparse.

"Mi abogado, amigo de la familia, me dijo que me quede tranquilo. Si quieren buscar algo, ¿qué van a buscar? Diego estaba bien de su evolución. Es un evento coronario, hay que entenderlo, lo puede tener cualquiera. Para mí no, no hay forma de que busquen algo. Para mí no se hizo nada malo, no veo una arista o una fisura ni nada", dijo Luque.

"No hay nada para reprocharle a nadie. Ni a vos, ni a mí, ni a nadie. Se dio lo mejor contra un tipo que era prácticamente imposible de hablar, de charlar o de sugerirle", concluyó Luque.

Publicidad

DALMA MARADONA: "VOMITÉ OYENDO LOS AUDIOS ENTRE LUQUE Y EL PSIQUIATRA"

Dalma Maradona, hija de 'Pelusa', mostró su indignación a través de su cuenta de Instagram sobre los audios aparecidos en los que el neurocirujano Leopoldo Luque, considerado el médico de cabecera de su fallecido padre, dijo que "se va a cagar muriendo el gordo", y afirmó que vomitó cuando los escuchó.

"Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité. Lo único que le pido a Dios es que se haga Justicia y que paguen todos los que tengan que pagar", afirmó Dalma Maradona a través de su cuenta de Instagram, donde también responsabilizó al agente y amigo de Maradona Matías Morla, quién, según ella, contrató al neurocirujano.