Clasificación general del Giro de Italia 2026 tras al etapa 14: así quedó Egan Bernal

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma/Lease a Bike) se impuso en la decimocuarta etapa del Giro de Italia, de 133 kilómetros, disputada entre Aosta y Pila con cinco puertos entre medias, con margen suficiente para hacerse también con el maillot rosa de líder de la carrera.

A la última subida todavía llegaron más de diez ciclistas en la fuga, con cerca de dos minutos de ventaja. Entonces, en el ascenso final a Pila (16,5 kilómetros al 7,1 % de pendiente media), el esfuerzo de los gregarios del equipo Visma, en un pelotón cada vez más reducido, fue acercando a Vingegaard a los escapados.

A falta de 9 kilómetros, el danés estaba a menos de un minuto de la cabeza de carrera, con el hasta hoy líder Afonso Eulálio (Bahrain) descolgado. A falta de 5, la fuga quedó neutralizada. 500 metros más tarde, Vingegaard lanzó el cambio de ritmo definitivo. Y se fue en solitario hacia la meta, metiendo alrededor de un minuto a sus rivales.

Clasificación de la etapa 14

Aunque Jonas Vingegaard mostró poderío coronándose en la etapa 14, el colombiano Egan Bernal tuvo un gran desempeño, quedan en la casilla 10 de la jornada.

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Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 3:53:01 Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 0:49 Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 0:58 Davide Piganzoli (ITA/Visma-Lease a Bike) a 1:03 Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) a 1:03 Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a a 1:23 Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling) a 1:35 Wouter Poels (NED/Unibet Rose Rockets) a 2:08 Jan Hirt (CZE/NSN Cycling) a 2:08 Egan Bernal (COL/Netcompany-Ineos) a 2:08

Clasificación general del Giro de Italia