Clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 12: así quedó Egan Bernal

La etapa 12 del Giro de Italia 2026 dejó una gran sorpresa este jueves 21 de mayo. El belga Alec Segaert atacó a falta de tres kilómetros para la meta y se quedó con la victoria en Novi Ligure, en una jornada que parecía destinada a un esprint masivo.

El corredor del Bahrain Victorious sorprendió al pelotón con un movimiento inesperado y logró sostener una pequeña diferencia hasta cruzar primero la línea de meta, luego de 175 kilómetros disputados entre Imperia y Novi Ligure. Segaert completó el recorrido en 3 horas, 53 minutos y 0 segundos, a una velocidad promedio de 45,1 km/h.

La victoria representó además un día perfecto para el Bahrain Victorious, ya que el portugués Afonso Eulálio conservó el liderato de la clasificación general y amplió ligeramente su ventaja gracias a las bonificaciones obtenidas durante la jornada.

Alec Segaert sorprendió en una etapa que parecía para velocistas

La duodécima fracción del Giro tenía un perfil favorable para los velocistas, con apenas dos puertos de tercera categoría y ambos alejados de la llegada. Sin embargo, la carrera cambió completamente en el cierre.



Cuando todos esperaban una definición al esprint, Segaert lanzó un ataque explosivo en los últimos kilómetros y tomó desprevenidos a los favoritos. El belga, de apenas 23 años, confirmó así uno de los mejores momentos de su carrera, luego de haber ganado en marzo el Grand Prix de Denain.

Detrás del ganador llegaron el también belga Toon Aerts y el uruguayo Thomas Silva, ambos a tres segundos.

Así quedó la clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 12

El portugués Afonso Eulálio continúa vestido con la ‘maglia rosa’ y ahora tiene 33 segundos de ventaja sobre el gran favorito, el danés Jonas Vingegaard.

Publicidad

El neerlandés Thymen Arensman completa el podio provisional a 2 minutos y 3 segundos.

Por su parte, el colombiano Egan Bernal ocupa la casilla 15 de la clasificación general, a 5 minutos y 45 segundos del liderato, manteniéndose como el mejor colombiano en la competencia.

Top 20 de la clasificación general del Giro de Italia 2026

Afonso Eulálio (POR/TBV) – 48 h 10:38 Jonas Vingegaard (DEN/TVL) a 33 segundos Thymen Arensman (NED/IGD) a 2:03 Felix Gall (AUT/DCT) a 2:30 Ben O'Connor (AUS/JAY) a 2:50 Jai Hindley (AUS/RBH) a 3:12 Michael Storer (AUS/TUD) a 3:34 Derek Gee (CAN/LTK) a 3:40 Giulio Pellizzari (ITA/RBH) a 3:42 Chris Harper (AUS/Q36) a 4:15 Markel Beloki (ESP/EFE) a 4:20 Mathys Rondel (FRA/TUD) a 4:51 Cristian Scaroni (ITA/XAT) a 4:54 Davide Piganzoli (ITA/TVL) a 5:33 Egan Bernal (COL/IGD) a 5:45 Damiano Caruso (ITA/TBV) a 6:17 David De la Cruz (ESP/Q36) a 6:43 Jan Hirt (CZE/NSN) a 7:53 Sepp Kuss (USA/TVL) a 8:59 Igor Arrieta (ESP/UAD) a 9:14

Clasificación de la etapa 12 del Giro de Italia

Alec Segaert (BEL/TBV) – 3 h 53:00 Toon Aerts (BEL/LOI) a 3 segundos Thomas Silva (URU/XAT) a 3 segundos Ethan Vernon (GBR/NSN) a 3 segundos Jasper Stuyven (BEL/SOQ) a 3 segundos Orluis Aular (VEN/MOV) a 3 segundos Madis Mihkels (EST/EFE) a 3 segundos Jhonatan Narváez (ECU/UAD) a 3 segundos Edoardo Zambanini (ITA/TBV) a 3 segundos Sakarias Løland (NOR/UXM) a 3 segundos

¿Cómo va Egan Bernal en el Giro de Italia 2026?

El colombiano Egan Bernal sigue dentro del top 15 de la clasificación general y continúa en la pelea por acercarse a los puestos de privilegio. Aunque perdió tiempo importante en las etapas anteriores, el campeón del Giro 2021 todavía mantiene opciones de escalar posiciones en la alta montaña.

Publicidad

Las próximas jornadas serán decisivas para definir si Bernal puede acercarse al top 10 y volver a ser protagonista en la lucha por la clasificación general del Giro de Italia 2026.