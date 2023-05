Geraint Thomas, líder Giro de Italia: "Roglic estuvo muy fuerte, pero estoy contento con la etapa"

Geraint Thomas (Ineos), maglia rosa del Giro de Italia , calificó de "buen día" la decimoctava etapa, en la que cumplía 37 años, donde puso responder a los ataques de Primoz Roglic y sacar tiempo al portugués Joao Almeida.

"Ha sido un día decente. He ganado tiempo con Almeida y no me ha soltado Primoz Roglic, por lo tanto, un buen día. Me sentí bastante bien, con bastante control. A Primoz le gusta rodar duro, fácil. Yo no estaba seguro de cómo se sentía, pero luego, en los últimos 2 km apretó de nuevo. Estuvo muy fuerte, pero estoy contento con la etapa", explicó en meta.

Aunque valoró el tiempo obtenido sobre Almeida, el ciclista galés recordó que cualquiera puede tener un día flojo.

"Es bueno ganar tiempo a Almeida, pero Roglic tuvo un mal día el otro día, y hoy Almeida. Tengo que seguir siendo constante, tomarlo día a día, escalada tras escalada", concluyó.

Clasificación general Giro de Italia:



Geraint Thomas (GBR/Ineos) 76 h 25:51. Primož Roglic (SLO/JUM) a 29. João Almeida (POR/UAE) 39. Eddie Dunbar (IRL/BIK) 3:39. Damiano Caruso (ITA/BAH) 3:51. Lennard Kämna (GER/BOR) 4:27. Thibaut Pinot (FRA/GFJ) 4:43. Andreas Leknessund (NOR/DSM) 4:47. Thymen Arensman (NED/INE) 4:53. Laurens De Plus (BEL/INE) 5:52. Bruno Armirail (FRA/GFJ) 6:40. Einer Rubio (COL/MOV) 7:03. Ilan Van Wilder (BEL/QST) 9:03. Hugh Carthy (GBR/EF1) 9:21. Aurélien Paret-Peintre (FRA/AG2 ) 9:29. Sepp Kuss (USA/JUM) 11:30. Santiago Buitrago (COL/BAH) 12:02. Jack Haig (AUS/BAH) 16:26. Warren Barguil (FRA/ARK) 18:01. Lorenzo Fortunato (ITA/EOK) 28:49.

