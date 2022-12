No es fácil para un joven ser campeón y mantener la humildad: Gianni Savio sobre Egan Bernal

Gianni Savio, manager italiano y quien descubrió a Egan Bernal , habló en Blog Deportivo sobre el rendimiento del colombiano, quien es el actual líder del Giro de Italia a solo cinco etapas de finalizar una de las carreras más importantes en el mundo.

“Egan es un atleta fuerte, es un campeón, pero sobre todo es una gran persona. Él conserva la sensibilidad de cuando empezó con nosotros a los 19 años Él no pasó por la categoría Sub-23, corrió directamente con los profesionales”, contó.

Savio contó que cuando conoció a Bernal se dio cuenta de la madurez mental que tenía y que hoy se ve reflejada en las etapas del Giro de Italia.

“Me di cuenta que era un muchacho que tenía un equilibrio psico-físico. No es fácil para un joven llegar a ser un gran campeón tan pronto, no es fácil conservar la humildad”.

Sobre la etapa 17 que se correrá este miércoles, Savio analizó cómo responderá el ganador del Tour de Francia en 2019 por el problema de espalda que tiene desde el año anterior.

“Hay que esperar que pueda soportar este dolor de espalda y que sea capaz de administrarlo en la carrera", dijo.

Finalmente, resaltó la capacidad de Egan para atacar en la montaña, que le ha permitido aumentar la ventaja con sus rivales.

“Cuando él decide atacar y hacer una progresión en subida los otros no lo pueden seguir", puntualizó.

