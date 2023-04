Jarlinson Pantano vuelve al ciclismo luego de dura sanción de UCI, ¿cuál es su nuevo equipo?

El ciclista Jarlinson Pantano, que fue sancionado hace cuatro años por dopaje, regresará este año a la competencia defendiendo los colores del equipo EPM, informó este martes esa formación deportiva.

"Anunciamos nuestro nuevo refuerzo para esta temporada 2023. Jarlinson Pantano, bienvenido", escribió el equipo en sus redes sociales.

Según la Unión Ciclista Internacional (UCI) el corredor, que sumaba ocho temporadas en equipos europeos, dio positivo el 26 de febrero de 2019 y se quedó fuera de competencia por EPO, hormona que aumenta la cantidad de glóbulos rojos para mejorar la oxigenación en la sangre.

En junio de 2019 Pantano anunció su retirada del ciclismo tras ser suspendido por su equipo Trek-Segafredo por dar positivo por EPO, aunque insistió en que es inocente y en que no sabe cómo entró la sustancia a su cuerpo.

Publicidad

El deportista, que ganó una etapa del Tour de Francia en 2016, dijo en ese entonces que no se defendería ante la UCI "porque cuesta mucho dinero" y que no quería gastar el patrimonio de su familia en el caso.

El corredor de 34 años, que también ganó una etapa en la Vuelta a Suiza en 2016 y otra en la Vuelta a Cataluña, aseguró en ese entonces que: "No sé cómo entró esa sustancia a mi cuerpo, hay muchas cosas que no me cuadran. Tengo 60 controles y nunca me dieron positivo, no tenía necesidad de hacerlo".

Puede ver: