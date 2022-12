Quintana ya es segundo en la clasificación mundial de la UCI

Por países, España continúa al frente de la tabla, seguida de Australia, Bélgica, Colombia y Francia, mientras que el Tinkoff ruso domina por equipos por delante del Sky británico de Chris Froome y del Movistar español.



La victoria en Romandía le ha servido a Quintana para ascender del sexto al segundo puesto individual. Peter Sagan le aventaja todavía en 44 puntos pese a que no compite desde la París-Roubaix.

Quintana está cuajando una exitosa primera parte de una temporada en la que el Tour de Francia será su gran objetivo. Además de Romandía, ha ganado la Volta a Cataluña y ha sido segundo en el Tour de San Luis (Argentina) y en la Vuelta al País Vasco (tras Contador).



El colombiano no descarta participar también en la Vuelta a Suiza, del 11 al 19 de junio. "¿Por qué no? Me gusta este país, siempre me han tratado muy bien", afirmó Quintana tras su victoria en Romandía.



El líder del Movistar regresa ahora a su casa en Boyacá y después se planteará su programa de competición hasta el Tour de Francia. "Lo que está claro es que tenemos un objetivo, sabemos como trabajar para alcanzarlo y no tenemos que preocuparnos de lo que hagan los demás. Haremos nuestro trabajo de la mejor manera posible para empezar el Tour en la mejor condición posible", señaló.

Gracias a la nueva victoria de Quintana, unida al tercer puesto de Ion Izagirre en Romandía, su equipo, el Movistar, sube del sexto al tercer puesto en la clasificación de escuadras.

La siguiente prueba del WorldTour es el Giro de Italia, que empieza el viernes próximo en la ciudad holandesa de Apeldoorn y otorga 170 puntos al ganador en la clasificación mundial.



Clasificación UCI



.1. Peter Sagan (SVK-Tinkoff) 329 puntos

.2. Nairo Quintana (COL-Movistar) 285

.3. Alberto Contador (ESP-Tinkoff) 280

.4. Richie Porte (AUS-BMC) 222

.5. Ilnur Zakarin (RUS-Katusha) 211

.6. Sergio Henao (COL-Sky) 204

.7. Sep Vanmarcke (BEL-LottoNl-Jumbo) 201

.8. Thibaut Pinot (FRA-FDJ) 200

.9. Fabian Cancellara (SUI-Trek-Segafredo) 166

10. Greg Van Avermaet (BEL-BMC) 162

Equipos

1. Tinkoff 771 puntos

2. Sky 680

3. Movistar 577



Países

1. España 693

2. Australia 579

3. Bélgica 557

4. Colombia 524

5. Francia 519