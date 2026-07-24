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Carro frenó de golpe y provocó el retiro de Einer Rubio en el Tour de Francia

El colombiano Einer Rubio se vio obligado a abandonar el Tour de Francia tras sufrir un accidente en el ascenso al mítico Alpe d'Huez

Einer Rubio_afp.jpg
Einer Rubio
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 24 de jul, 2026

El colombiano Einer Rubio tuvo que abandonar el Tour de Francia tras estrellarse contra un coche que frenó repentinamente en el ascenso al Alpe d'Huez, indicó el equipo Movistar.

El corredor, que formaba parte de la escapada del día, afrontaba el asenso al Alpe d'Huez, última cota de la jornada.

Delante de él, un coche del equipo UAE debió frenar bruscamente para no atropellar al numeroso público que se agolpa en las cunetas de la mítica cima.

Rubio percutió contra la parte posterior del coche y no pudo terminar la etapa.

El equipo no ha comunicado por el momento el alcance de la lesión que sufre el colombiano, que disputaba el Tour de Francia por segunda vez tras haber acabado 31 el año pasado.

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