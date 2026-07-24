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Pogacar conquista Alpe d'Huez y queda a un paso del título del Tour

El esloveno protagonizó una espectacular remontada para sumar su sexta victoria de etapa en esta edición y acercarse aún más a un nuevo título de la Grande Boucle.

Tadej Pogacar, vencedor de la tercera etapa
Tadej Pogacar, vencedor de la tercera etapa
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 24 de jul, 2026

Tadej Pogacar, líder del Tour de Francia 2026, ganó el viernes la 19ª y antepenúltima etapa, en la cima del mítico Alpe d'Huez, para confirmar todavía más su hegemonía en esta edición, a solo dos días de su previsible coronación en París.

En una jornada que reunió a una multitud de aficionados en los Alpes, la estrella eslovena remontó una desventaja de tres minutos y medio, con la que empezó la subida final, para alcanzar a los escapados uno por uno y firmar de manera impresionante su 26ª victoria de etapa en la Grande Boucle y la primera de su carrera en Alpe d'Huez, uno de los escenarios más emblemáticos del ciclismo.

Superó en la meta al francés Lenny Martinez y al ecuatoriano Richard Carapaz, que se preocuparon en exceso uno del otro en la subida y que se vieron sorprendidos al final por un Pogacar imperial.

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