“Lo podemos lograr”: Nairo Quintana a pregunta en Mañanas BLU sobre el Tour de Francia

El ciclista boyacense Nairo Quintana , que este domingo se impuso con contudencia en el Tour de los Alpes Marítimos, habló en Mañanas BLU sobre la temporada que emprende este 2022, donde no participará en el Giro de Italia, pero sí en el Tour de Francia.

"Siempre estoy luchando por tener una buena condición, parece que lo vamos logrando, saliendo de todo lo que nos había generado el mal cuerpo en años anteriores, retomando nuevamente la buena forma. Como por ejemplo las lesiones, la pandemia misma. Hemos tenido la oportunidad de trabajar muy bien. Casi que dentro de lo malo, bueno, porque finalmente fue un periodo donde no estaba en competición . Volví a las buenas temporadas que estamos acostumbrados a vivir. Lo podemos lograr, aseguró el deportista", declaró el deportista.

Publicidad

El pedalista colombiano dijo que su objetivo es hacer una buena temporada, de las que tiene acostumbrado al país. Sin embargo, dijo que hubiese preferido correr el Giro de Italia.

"Me da guayabo no correr un Giro de Italia tan montañoso este año, es una buena época, pero bueno, tenemos que encontrarnos para regresar y está claro que la carrera tiene buenos recorridos para mí. Lo podemos lograr, nada puedo asegurar de que salga excelente. Quiero hacer la general del Tour de Francia y el equipo me va a apoyar para intentarlo. Es un gran paso para los corredores del equipo, confían en mí, vamos a intentarlo nuevamente", dijo el ciclista sobre el Tour de Francia.

Publicidad

Escuche a Nairo Quintana en entrevista con Mañanas BLU, acerca de sus sensaciones para la temporada ciclística del 2022: