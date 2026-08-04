El histórico F1 con el que Montoya triunfó en Mónaco llega a Colombia: así podrá verlo

Barranquilla será la sede del Circuito Pony Malta, un festival automotriz masivo que se llevará a cabo el próximo domingo 16 de agosto de 2026 en el Gran Malecón.

El evento marcará un hito para el deporte motor en el país al exhibir en vivo el histórico Williams FW25, monoplaza de motor V10 con el que Juan Pablo Montoya ganó el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 en 2003.

La jornada, organizada por Pony Malta (Bavaria), Ocesa, Páramo Lab y la Alcaldía de Barranquilla, espera recibir a más de 10.000 asistentes en un circuito urbano adecuado sobre el emblemático corredor de la capital del Atlántico.

Juan Pablo Montoya maneja un BMW-Williams en el circuito de Mónaco el 1 de junio de 2003 Foto: AFP

El principal atractivo de la exhibición será el espacio Museo Pony, que reunirá máquinas representativas de la trayectoria de la dinastía Montoya:



Williams FW25 (Fórmula 1 - 2003): el vehículo impulsado por el motor BMW P83 de 3.0 litros (940 CV a 19.000 RPM) con el que Juan Pablo Montoya venció en Mónaco y Hockenheim.

el vehículo impulsado por el motor BMW P83 de 3.0 litros (940 CV a 19.000 RPM) con el que Juan Pablo Montoya venció en Mónaco y Hockenheim. G-Force GF05 (IndyCar - 2000): monoplaza con el que el piloto bogotano conquistó la edición 84 de las 500 Millas de Indianápolis.

monoplaza con el que el piloto bogotano conquistó la edición 84 de las 500 Millas de Indianápolis. Dallara F2 2024 (Fórmula 2): el auto de la escudería PREMA Racing equipado con motor Mecachrome V6 Turbo de 620 HP que conduce actualmente Sebastián Montoya.

Agenda y actividades del Circuito Pony Malta

Las puertas del circuito urbano en el Gran Malecón se abrirán desde las 9:30 a.m. La programación oficial en pista incluye:



Duelo "Montoya vs. Montoya": enfrentamiento entre Juan Pablo y Sebastián Montoya a bordo de dos vehículos BMW M340i en formato Race of Champions.

enfrentamiento entre Juan Pablo y Sebastián Montoya a bordo de dos vehículos BMW M340i en formato Race of Champions. Exhibición en pista: giros demostrativos del IndyCar de 500 Millas y del Fórmula 2 conducidos por padre e hijo.

giros demostrativos del IndyCar de 500 Millas y del Fórmula 2 conducidos por padre e hijo. Champions' Parade: desfile oficial con referentes del deporte nacional a bordo de camionetas Isuzu.

desfile oficial con referentes del deporte nacional a bordo de camionetas Isuzu. Exhibiciones de SuperCars y Clásicos: muestra en pista organizada por los clubes Podium y Club Los Tortugas, con modelos Porsche (911 GT3 RS, 356 America Roadster de 1954), Ferrari 328 GTS y Ford Mustang Fastback de 1966.

muestra en pista organizada por los clubes Podium y Club Los Tortugas, con modelos Porsche (911 GT3 RS, 356 America Roadster de 1954), Ferrari 328 GTS y Ford Mustang Fastback de 1966. La Dinastía Montoya: regreso a pista de Pablo y Diego Montoya al volante de autos de montaña.

regreso a pista de Pablo y Diego Montoya al volante de autos de montaña. Concierto de cierre: show musical con artistas nacionales al finalizar la agenda a motor.

Precios de boletas y localidades en Ticketmaster

La boletería para asistir al evento se encuentra disponible a través de la plataforma oficial de Ticketmaster Colombia.



Los precios y localidades del evento se estructuran de la siguiente manera:

