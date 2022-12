Clásico Millos - Santa Fe terminará a penales, pronostica Luis Gerónimo López

Luis Gerónimo López, histórico arquero de Milllonarios, vaticinó que el clásico que definirá el clasificado a cuartos de final terminará en empate y que todo lo decidirán los tiros desde los 12 pasos.

Las escuadras capitalinas lucharán este martes en el estadio El Campín de Bogotá para definir cuál enfrentará al Deportivo Cali en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

“Para mí van a penales. La última fase de los penales de Santa Fe no fue positiva, imagino que le habrán puesto énfasis en la semana a la definición. Pero no me jodo por ninguno de los dos”, aseguró el legendario portero.

López además contó algunos secretos que acumuló a lo largo de su carrera como arquero para las cruciales penas máximas.

