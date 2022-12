Cocca renunció a la dirección técnica de Millonarios

En el comunicado el técnico argentino confirmó su salida de Millonarios luego de que el presidente del equipo, Enrique Camacho, afirmara en varios medios de comunicación que Cocca aún no había presentado su carta de renuncia.

Enrique Camacho, presidente del conjunto azul de Bogotá, en entrevista con BLU Radio, confirmó que aún no ha recibido carta de renuncia por parte del entrenador argentino Diego Cocca, de quien se rumora sería nuevo timonel de Racing de Avellaneda.

“Anoche el profesor Cocca nos informó que, por motivos personales y familiares, estaría contemplando la posibilidad de quedarse en Argentina y no regresar a Millonarios, sin embargo yo no he recibido carta de renuncia por parte de él”, señaló Camacho.

El máximo dirigente del conjunto capitalino manifestó que están en la búsqueda de un entrenador lo más pronto posible para que tome las riendas del equipo de cara a la Liga Águila y la Copa Libertadores.

“Estamos buscando un técnico que tenga experiencia y las capacidades requeridas porque Millonarios es un equipo complejo y al que la hinchada, la dirigencia y los medios le exigen demasiado”, dijo.