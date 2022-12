¿Coincidencia? Neymar se lesiona nuevamente antes del cumpleaños de su hermana

Por sexto año consecutivo, Neymar sufre una lesión de cara al cumpleaños de su hermana Rafaella, que celebra su nacimiento el próximo 11 de marzo. Recientemente, el PSG confirmó la molestia del brasileño y generó polémica en medios franceses.

El brasileño Neymar no forma parte de la convocatoria del París Saint Germain que jugará en Nantes, oficialmente por una lesión que, sin embargo, no le impidió acabar el último partido ni asistir a su fiesta de cumpleaños.

Los servicios médicos del club indicaron que el astro brasileño sufrió una lesión intercostal en un choque que sufrió en el tramo final del primer tiempo del partido que disputó el pasado sábado contra el Montpellier.

El jugador no dio ninguna muestra de dolor durante los segundos 45 minutos hasta el final del duelo, en el que no fue sustituido.

Al día siguiente, Neymar celebró en una discoteca del centro de París su 28 cumpleaños, tres días antes de tiempo, una fiesta que según algunos medios de comunicación acabó bien entrada la madrugada y a la que participaron todos los miembros de la plantilla.

El lunes, el entrenador Thomas Tuchel no se refirió a los problemas físicos del brasileño durante la rueda de prensa previa al partido de hoy e, incluso, dijo que tenía muchas opciones de jugar pese a la fiesta de la víspera.

Por la noche el club publicó el comunicado con su ausencia,

en el que precisaba que el dolor se había mostrado tarde.

Para el diario L'Équipe esa lesión "puede crear dudas tras la celebración" y servir de coartada para no alinear a un jugador cuyo estado de forma hubiera generado dudas tras la fiesta.

"Con esta lesión del brasileño, el entrenador parisiense ha decidido aplicar el principio de precaución sin ir más lejos en la polémica sobre la vida nocturna de sus jugadores", indica el rotativo.

Le Parisien va más lejos y asegura que si Neymar se hubiera lesionado en Nantes tras su fiesta de cumpleaños "se hubiera generado una enorme polémica sobre la falta de autoridad del club con sus jugadores".

"No hay mal que por bien no venga", agrega el diario que, sin embargo, acusa al brasileño de "falta de profesionalismo" al haber mantenido su fiesta de cumpleaños pese a sufrir una lesión. "No es la mejor forma de curarla", asegura.

El propio Tuchel mostró este lunes su descontento con que sus jugadores participaran en ese acto a dos días de un partido, aunque se obstinó en quitarle hierro.

"¿Es la mejor forma de preparar un partido? Claramente no ¿Es la peor cosa que nos puede pasar? Tampoco", dijo.

El entrenador alemán hizo esas declaraciones en una rueda de prensa en la que tuvo que responder sobre todo a cuestiones sobre el "cara a cara" que mantuvo con Kylian Mbappé cuando decidió sustituirle en el minuto 69 del partido del pasado sábado.

Tuchel se quejó de que los periodistas preguntaran demasiado por cuestiones "extradeportivas". Pero la extraña lesión de Neymar no ayuda a que la actualidad del PSG se centre en el césped.