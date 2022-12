Colombia espera asegurar cupo al Mundial con James en duda y Mina descartado

Con James Rodríguez en duda y Yerry Mina descartado, Colombia buscará sellar su clasificación al Mundial de Rusia 2018 a expensas de Venezuela el 31 de agosto y de Brasil el 5 de septiembre.



La presencia del jugador del Bayern Múnich es una incógnita para los dos partidos de las eliminatorias del Mundial por una lesión de muslo que sufrió el 1 de agosto en un amistoso contra el Liverpool.



El club alemán anunció que el centrocampista estará alejado de las canchas cuatro semanas, por lo que su participación en los partidos de su selección es una duda.



De no estar James en la lista, Pekerman podrá utilizar a Edwin Cardona del Boca Juniors o a Giovanni Moreno del Shanghái Greenland Shenhua chino, así como a Macnelly Torres del Atlético Nacional o Juan Fernando Quintero del Independiente Medellín, quienes podrían encontrar un hueco en la selección si el capitán es baja.



El que sí está confirmado como ausencia para las próximas dos jornadas es Mina, del Palmeiras, quien se fracturó el quinto metatarsiano del pie izquierdo el 9 de agosto en un encuentro de Copa Libertadors y estará en el dique seco unos tres meses.



Para sortear la baja del central, Pekerman puede contar con sus habituales convocados Cristian Zapata, del Milán; Óscar Murillo, del Pachuca, o Davinson Sánchez del Ajax.



También como alternativas están Jeison Murillo, del Inter, y William Tesillo, de Santa Fe.



Radamel Falcao García llegará a los partidos de las eliminatorias con un comienzo sobresaliente de temporada en el que anotó cuatro goles en las dos primeras jornadas de la liga francesa.



Contrario a 'el Tigre', los delanteros que pueden quedar por fuera de la convocatoria son Carlos Bacca, cuyo futuro aún no es claro y fue apartado por el entrenador Vicenzo Montella, y Miguel Borja, quien no ha cumplido con las expectativas que sembró en Palmeiras al llegar a Brasil en enero.



La dupla Teófilo Gutiérrez-Yimmi Chará, del Atlético Junior, puede ser convocada gracias al notable rendimiento que ha mostrado en el comienzo de la Liga local, que tiene a su equipo como líder.



Otra de las novedades que podrá tener Colombia es el estreno por eliminatorias del extremo Jose Izquierdo, flamante contratación del Brighton and Hove Albion inglés, quien debutó con el equipo cafetero en un amistoso que empató 2-2 con España.



Pekerman debe mantener a los pivotes Carlos Sánchez, del Fiorentina; Daniel Torres, del Alavés, y Wilmar Barros, del Boca.



Además de Abel Aguilar que, a pesar de ser suplente en el Deportivo Cali cuenta con la confianza del seleccionador.



A la espera de la evolución de James y de la convocatoria de Pekerman, los partidos ante Venezuela en San Cristóbal y Brasil en Barranquilla se vislumbran como la oportunidad para anticipar la clasificación al Mundial, que sería su segundo consecutivo.



