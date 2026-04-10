Colombia logra doble podio en la final mundial del ARE GP de TVS Motor en India

En India se llevó a cabo la final internacional del ARE GP (Apache Racing Experience Grand Prix), una competencia de motociclismo que reunió a pilotos clasificados de distintos países y que dejó dos resultados de podio para Colombia, consolidando la presencia del país en el escenario global de la marca.

TVS Motor Company, tercer fabricante de motocicletas a nivel mundial, fue el encargado de ejecutar el evento. El ARE GP es una plataforma de competencia que se inició con eliminatorias nacionales en India, Colombia, México y Nepal, involucrando a más de 20 ciudades en estos países. A partir de estos eventos se definieron los pilotos que viajaron a India para disputar la final mundial, realizada en la sede global de la compañía y diseñada como una experiencia integral de alto nivel competitivo.

Tras su clasificación en el ARE GP Colombia, los pilotos Oscar David Muriel y Fabián Cortés viajaron a India para competir en la final, que se llevó a cabo del 3 al 5 de abril en el Circuito Internacional de Madras, donde enfrentaron varios días de actividad en pista que incluyeron entrenamientos, sesiones cronometradas y competencias finales.

En la categoría RTR 160 cc, Oscar David obtuvo el primer lugar, posicionándose como ganador de la categoría en esta edición del ARE GP Global. En la categoría RTR 200 cc, Jorge Fabián alcanzó el segundo lugar, logrando que Colombia subiera al podio en dos de las tres categorías disputadas.



La participación latinoamericana se completó con el resultado del piloto mexicano Luis Eduardo Bascenas, quien obtuvo el segundo lugar en la categoría RR 310 cc, reafirmando una participación regional destacada en esta final mundial.

Uno de cada cuatro hogares tiene moto en Colombia Foto: Royal Enfield Press

Resultados oficiales por categoría – ARE GP Global Final

RR 310 cc



P1: Deelip Danvar (Nepal)

P2: Luis Eduardo (México)

P3: Nakul Prasad (India)

Commented [Ui2]: sumar los tiempos

Commented [Ui3]: nombre completo y tiempo

RTR 200 cc



P1: A. Abhinav Raj Malla (Nepal)

P2: Jorge Fabián (Colombia)

P3: Rashab Paul (India)

RTR 160 cc



P1: Oscar David (Colombia)

P2: Sujan Mahar (Nepal)

P3: Puspkriti Sachin (India)

Lo anterior, resalta el crecimiento del motociclismo deportivo en Colombia y el impacto del programa ARE GP como una plataforma que va más allá de la competencia, fomentando una experiencia integral que conecta a los pilotos con formación, disciplina y escenarios internacionales.

