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Blu Radio  / Deportes  / Colombia logra doble podio en la final mundial del ARE GP de TVS Motor en India

Colombia logra doble podio en la final mundial del ARE GP de TVS Motor en India

El ARE GP es una plataforma de competencia que se inició con eliminatorias nacionales en India, Colombia, México y Nepal. Dejó a dos colombianos en el podio.

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