Colombia tiene que ganar algo, pero lo más duro es llegar a la final: Comesaña

El entrenador del Junior de Barranquilla, Julio Avelino Comesaña, pasó por los micrófonos de Mesa BLU de BLU Radio para hablar de la novena estrella que ganó el equipo ‘tiburón’ al derrotar en penales al Deportivo Pasto.

¿El triunfo también se lo reconoce al profesor Luis Fernando Suárez?

“Conozco a Fernando, tengo una buena relación con él, respetuosa y sincera. Es un hombre con experiencia, con mucho recorrido. Él a mí me dejó el equipo clasificado, sabía que Junior iba a ser finalista, pero no sabía si sería campeón”, expresó.

Su paso de Millonarios a Junior

“Llego en el año 72 a mitad de año y logramos la décima estrella que se jugó en 1973 (…). Terminaba contrato con el equipo capitalino a mitad de año y cuando íbamos a jugar la Copa Libertadores me agarró la hepatitis y no pude competir. Al finalizar mi contrato, el doctor Ochoa necesitaba el cupo de extranjero y me dejaron en libertad. En seguida me contrató Junior el señor Fuad Char”, dijo.

Selección Colombia con Carlos Queiroz

“Veo que ha llegado un hombre muy serio, un hombre inteligente. Le vi cuerpo de equipo a Colombia. En el momento de dificultad se defendió bien y cuando tuvo que atacar también lo hizo con profundidad, con poder. Tiene una conjunción de futbolistas, la mayoría con mucha experiencia”, resaltó.

“Si juegan con esa determinación, Colombia puede llegar muy lejos. Veo a esta Selección fuerte en ataque. Tienen que ganar, pero lo más difícil es llegar a una final, ese día gana cualquiera. Ya en el último partido el jugador se tranquiliza y dice ‘vamos por la gloria’”, añadió.

Su relación con la familia Char

“Creo que fui una persona afortunada, mis comportamientos como profesional y como persona, Fuad Char siempre tuvo confianza en mí. Muchas veces conversábamos cosas que eran importantes para la institución y siempre tuve cercanía con toda la familia. Creo que todo eso hizo que sintiera un compromiso muy grande como jugador y entrenador”, comentó.

¿Le gustaría hacer política en Colombia?

“Política, nunca lo pensé. No digo que soy apolítico porque es algo muy importante para nosotros los seres humanos, pero me gusta estar pendiente de las cosas. Escucho, leo, preguntó y observo los comportamientos de los políticos, me gusta lo que dicen (…) No lo he pensado, mi vida ha sido el fútbol”, señaló.

La cábala de la camisa azul

“La camisa no fue ninguna cábala. Un día la compré en Medellín en un lugar donde había ropa muy linda, miré y me gustó mucho es camisa. A mí me gusta usar la ropa por fuera para sentirme cómodo, entonces ese color me gusta. Además, tiene la ventaja y es que en los partidos de fútbol la Dimayor comunica con qué ropa vestirán los árbitros y los equipos, y uno no puede ponerse los colores de ellos. Por eso, esa camisa no tengo por qué cambiármela casi nunca. Empecé a ponérmela de local y siempre nos iba bien”, afirmó.

¿Por qué se ha ido tantas veces de Colombia?

“Yo he respetado siempre mis contratos con Junior. Me ha tocado irme o me han sacado porque los resultados no fueron en un par de oportunidades donde tenía contrato largo, pero otras veces me tocó decir que no; como en la final del 2017 y ahora en la de 2018 porque tengo mis razones, no es que estuviera peleado”, aseveró.

