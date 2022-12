Conozca los horarios de los partidos en el Mundial de Rusia 2018

Uno de los eventos más esperados por los amantes del fútbol es el Mundial de la FIFA, que se celebrará en Rusia, para ello quienes lo organizan decidieron revelar el horario de los partidos.

El encuentro futbolístico más temprano que tendrá el mundial será a las 13:00 horas de Rusia, teniendo en cuenta que este país tiene diferentes horas debido a sus aspectos geográficos.

Así las cosas, el partido inaugural que jugará Rusia se podrá ver a las 10:00 de la mañana en Colombia. En México, 11:00 de la mañana, Chile, 12:00 del mediodía y 5:00 de la tarde en España.

Los partidos del grupo C, del 16 de junio, comenzarán a las 1:00 de la tarde horas local, siendo así a las 5:00 de la mañana para Colombia.

Para los partidos del 20 de junio, que serán los del grupo B, se disputarán a las 3:00 de la tarde hora local, siendo las 7:00 de la mañana en Colombia.

Cabe señalar que el encuentro que se jugará más tarde será a las 9:00 de la noche hora local, en donde jugará Rusia en San Petersburgo, siendo la 1:00 de la tarde hora de Colombia.

Estos son todos los horarios de los partidos de la cita orbital:

- Sábado, 16 de junio:

Francia vs Australia, 5:00 a.m., Ciudad: Kazán

Argentina vs Islandia, 8:00 a.m., Ciudad: Moscú (Spartak)

Perú vs Dinamarca, 11:00 a.m., Ciudad: Saransk

Croacia vs Nigeria, 2:00 p.m., Ciudad: Kaliningrado

- Domingo, 17 de junio:

Costa Rica vs Serbia, 7:00 a.m., Ciudad: Samara

Alemania vs México, 10:00 a.m., Ciudad: Moscú (Luzhniki)

Brasil vs Suiza, 1:00 p.m., Ciudad: Rostov

- Lunes, 18 de junio:

Suecia vs Corea del Sur, 7:00 p.m., Ciudad: Nizhni Novgorod

Bélgica vs Panamá, 10:00 a.m., Ciudad: Sochi

Túnez vs Inglaterra, 1:00 p.m., Ciudad: Volgogrado

- Martes, 19 de junio:

Polonia vs Senegal, 10:00 a.m., Ciudad: Moscú (Spartak)

COLOMBIA vs. JAPÓN, 7:00 a.m., Ciudad: Saransk

Rusia vs Egipto, 1:00 p.m., Ciudad: San Petersburgo

- Miércoles, 20 de junio:

Portugal vs Marruecos, 7:00 a.m., Ciudad: Moscú (Luzhniki)

Uruguay vs Arabia Saudí, 10:00 a.m., Ciudad: Rostov

Irán vs España, 1:00 p.m., Ciudad: Kazán

- Jueves, 21 de junio:

Francia vs Perú, 7:00 a.m., Ciudad: Ekaterinburgo

Dinamarca vs Australia, 10:00 a.m., Ciudad: Samara

Argentina vs Croacia, 1:00 p.m., Ciudad: Nizhni Novgorod

- Viernes, 22 de junio:

Brasil vs Costa Rica, 7:00 a.m., Ciudad: San Petersburgo

Nigeria vs Islandia, 10:00 a.m., Ciudad: Volgogrado

Serbia vs Suiza, 1:00 p.m., Ciudad: Kaliningrado

- Sábado 23 de junio:

Bélgica vs Túnez, 7:00 a.m., Ciudad: Moscú (Spartak)

Alemania vs Suecia, 10:00 a.m., Ciudad: Sochi

Corea del Sur vs México, 1:00 p.m., Ciudad: Rostov

- Domingo 24 de junio:

Inglaterra vs Panamá, 7:00 a.m., Ciudad: Nizhni Novgorod

Japón vs Senegal, 10:00 a.m., Ciudad: Ekaterinburgo

POLONIA VS. COLOMBIA, 1:00 p.m., Ciudad: Kazán

- Lunes 25 de junio:

Arabia Saudita vs Egipto, 9:00 a.m., Ciudad: Volgogrado

Uruguay vs Rusia, 9:00 a.m., Ciudad: Samara

España vs Marruecos, 1:00 p.m., Ciudad: Kaliningrado

Irán vs Portugal, 1:00 p.m., Ciudad: Saransk

- Martes 26 de junio:

Dinamarca vs Francia, 9:00 a.m., Ciudad: Moscú (Luzhniki)

Australia vs Perú, 9:00 a.m., Ciudad: Sochi

Nigeria vs Argentina, 1:00 p.m., Ciudad: San Petersburgo

Islandia vs Croacia, 1:00 p.m., Ciudad: Rostov-on-Don

- Miércoles 27 de junio:

Corea del Sur vs Alemania, 9:00 a.m., Ciudad: Kazan

México vs Suecia, 7:00 a.m., Ciudad: Ekaterinburgo

Serbia vs Brasil, 1:00 p.m., Ciudad: Moscú (Spartak)

Suiza vs Costa Rica, 1:00 p.m., Ciudad: Nizhni Novgorod

- Jueves 28 de junio:

Japón vs Polonia, 9:00 a.m., Ciudad: Volgogrado

Senegal vs Colombia 9:00 a.m., Ciudad: Samara

Inglaterra vs Bélgica, 1:00 p.m., Ciudad: Kaliningrado

Panamá vs Túnez, 12:00 p.m., Ciudad: Saransk

Sábado 30 de junio:

Octavos

1º del Grupo C vs 2º del Grupo D, 9:00 a.m., Ciudad: Kazán (R1)

1º del Grupo A vs 2º del Grupo B, 1:00 p.m., Ciudad: Sochi (R2)

Domingo 1 de julio:

Octavos

1º del Grupo B vs 2º del Grupo A, 9:00 a.m., Ciudad: Moscú (Luzhniki) (R5)

1º del Grupo D vs 2º del Grupo C, 1:00 p.m., Ciudad: Nizhni Novgorod (R6)

Lunes 2 de julio:

Octavos de final

1º del Grupo E vs 2º del Grupo F, 9:00 a.m., Ciudad: Samara (R3)

1º del Grupo G vs 2º del Grupo H, 1:00 p.m., Ciudad: Rostov (R4)

Martes 3 de julio:

Octavos de final

1º del Grupo F vs 2º del Grupo E, 9:00 a.m., Ciudad: San Petersburgo (R7)

1º del Grupo H vs 2º del Grupo G, 1:00 p.m., Ciudad: Moscú (Spartak) (R8)

Viernes 6 de julio:

Cuartos de final

Ganador de R1 vs Ganador de R2, 9:00 a.m., Ciudad: Nizhni Novgorod (Q1)

Ganador de R3 vs Ganador de R4, 1:00 p.m., Ciudad: Kazán (Q2)

Sábado 7 de julio:

Cuartos de final

Ganador de R7 vs Ganador de R8, 9:00 a.m., Ciudad: Samara (Q3)

Ganador de R5 vs Ganador de R6, 1:00 p.m., Ciudad: Sochi (Q4)

Martes 10 de julio:

Semifinal

Ganador de Q1 vs Ganador de Q2, 1:00 p.m., Ciudad: San Petersburgo

Miércoles 11 de julio:

Semifinal

Ganador de Q3 vs Ganador de Q4, 1:00 p.m., Ciudad: Moscú (Luzhniki)

Sábado 14 de julio:

Partido por el tercer puesto, 9:00 p.m., Ciudad: San Petersburgo

Domingo 15 de julio:

Final de la copa mundial, 10:00 a.m., Ciudad: Moscú (Luzhniki)