Criminal de la Fifa: duros trinos de Asprilla en 2015 contra árbitro Mark Geiger

El polémico arbitraje del estadounidense Mark Geiger en el juego de octavos de final entre Colombia e Inglaterra sigue dando de qué hablar. Incluso, este miércoles se revivieron un par de trinos de Faustino ‘Tino’ Asprilla en 2015, que criticaban su actuación en un polémico juego de Copa Oro de ese año.

Geiger concedió un penalti inexistente a México en los minutos finales de un partido de la edición de ese torneo, impidiendo que Panamá avanzara de instancia en su momento.

“Al árbitro Mark Geiger le deberían dar gafas y también cárcel por ladrón. Qué robo el que le hizo a Panamá y al Bolillo”, escribió en su momento Faustino.

Geiger recibió fuertes críticas después de su actuación en el juego en el que Colombia cayó 4-3 en la tanda de penaltis frente a Inglaterra en Moscú.

"Que pongan un árbitro americano (el estadounidense Mark Geiger) me pareció particular, en esta instancia, que ha sido suspendido... Me deja muchas dudas y que solo hablara inglés... no sé... cierta parcialidad había seguro", comentó Falcao tras el partido.

"Fue claro que ante la duda siempre cobró para Inglaterra y esto es una vergüenza que pase en octavos de final", agregó.

