¿Crisis entre Edwin Cardona y Riquelme? El colombiano no fue convocado para partido de Boca

Este martes 14 de septiembre pasó por los micrófonos de Blog Deportivo el representante de Edwin Cardona, Lucas Jaramillo, quien habló sobre la situación del jugador colombiano, el cual no fue convocado para el próximo partido de Boca Juniors.

“Lo primero es que no hay que especular, no sabemos la razón por la cuál no fue al banco. Edwin viene de una lesión, pero ya está listo para jugar. Puede ser normal que aún no esté en el banco”, dijo.

Cabe recordar que desde que Sebastián Battaglia es técnico de Boca nunca ha tenido en cuenta al volante colombiano y que se rumoró con una molestia de la directiva del club ‘xeneize’, sobre todo de Riquelme, con Cardona por no haberse presentado después de la Copa América cuando el club aún disputaba la Copa Libertadores.

“Quiero pensar que eso quedó en el pasado. Edwin ya se entrena a la par de sus compañeros y luego no ha tenido suerte. Hay que esperar y darle un tiempo”, afirmó.

Jaramillo enfatizó en que nadie le ha dicho que no vayan a ejercer la opción de compra por Cardona. Boca Juniors debe decidir antes del 31 de diciembre si paga los 5 millones de dólares por el volante. Sin embargo, fuentes cercanas a Blog Deportivo afirman que el equipo argentino no tiene en sus planes comprar al colombiano.

Por último, Jaramillo aclaró que cree que Cardona “tiene buena comunicación con este cuerpo técnico, como jugador obviamente queda aburrido por no ir al banco, no quiero especular”.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: