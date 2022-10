Dani Alves arremete contra los directivos del Barcelona

"Los que hoy dirigen el Barcelona no tienen ni idea de cómo tratar a sus futbolistas", afirmó el exjugador azulgrana, en una entrevista que publica este lunes el diario ABC, en la que no oculta cierta decepción con los los directivos del club catalán.



"A mí me gusta que me quieran, y si no me quieren, me voy. Irme gratis del Barcelona fue una hostia con clase", afirmó el futbolista que fichó por la Juventus el verano pasado tras ocho temporadas en el Barça.



"Durante mis tres últimas temporadas siempre se escuchaba que Alves se iba, pero los directivos nunca me decían nada a la cara. Fueron muy falsos y desagradecidos. No me tuvieron respeto. Solo me ofrecieron renovar cuando le sancionó la FIFA. Entonces es cuando yo entré en juego y firmé una renovación con cláusula libre", añadió el jugador brasileño a ABC.



Alves eligió la Juventus porque "quería salir de mi zona de confort y competir a un alto nivel en club histórico y ganador. Porque soy un ganador. Y la Juventus también lo es".



"Aquí soy feliz y tengo nuevos y bonitos retos en este gran equipo", insistió Alvés, entre los que se cuentan la Liga de Campeones.



"Tenemos equipo para disputarla. Sin duda. Pero aquí son muy supersticiosos y lo dicen con la boca pequeña para no gafarlo. Vamos paso a paso. Primero el Oporto de (Iker) Casillas y luego ya veremos que viene", añadió un jugador que no oculta cierta decepción con la fama.



"El fútbol es muy hipócrita. Por eso estoy decepcionado. La fama es una mierda (...) Ahora que soy famoso me he dado cuenta de que las personas famosas son mal vistas. El fútbol trae envidia, hipocresía y falsas amistades", explicó un Dani Alves que quiere dedicarse a la música cuando acabe su carrera futbolística.



"Yo amo la música y mi hobby es el fútbol. Estoy convencido de que en otra vida fui cantante (...) Tengo una productora en Brasil. Compongo. Ayudo a grupos que empiezan, para darlos a conocer. Cuando deje el fútbol me meteré de lleno en la música. Es mi gran pasión", concluyó.